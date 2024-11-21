На ручном тормозе или на передаче — как оставить машину на ночь в холод

Как оставлять машину на ночь зимой — на ручнике или на передаче
В Украине большинство систем стояночного тормоза основаны на простых тросовых и рычажных механизмах, которые в хорошем состоянии не должны создавать проблем даже в холодную погоду. Впрочем, не все водители заботятся о техническом состоянии своих автомобилей, что может привести к коррозии и замерзанию тросов ручного тормоза.
Об этом написал АвтоСвіт.
Если ручник замерз
Если ручник ночью замерз, рекомендуется постучаться по задним колесам, что может помочь в случае застрявших рычагов или саморегуляторов.
Следует быть осторожным с пластиковыми колпаками, которые при низких температурах более хрупкие, чем обычно.
Если этот способ не приносит результатов, то придется подождать, пока спадут морозы.
Именно поэтому в случае со старыми автомобилями, не регулярно проходящими проверку технического состояния, рекомендуется оставлять автомобиль с включенной передачей.
На какой передаче оставить машину
Все зависит от уклона, на котором находится автомобиль.
- если водитель смотрит лицом вверх — первая передача;
- если водитель сидит спиной вверх — задняя передача.
Колеса должны быть повернуты к обочине. В случае если машина все же покатится, она не повредит автомобили рядом и не выкатится на дорогу.
Ранее мы писали, как нельзя пользоваться ручным тормозом в авто. Также эксперты рассказали, как зимой остановить машину, если внезапно отказали тормоза.
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