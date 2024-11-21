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Как оставлять машину на ночь зимой — на ручнике или на передаче

21 ноября 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
На ручном тормозе или на передаче — как оставить машину на ночь в холод
Ручной тормоз. Фото: jurnileasing.co.uk
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В Украине большинство систем стояночного тормоза основаны на простых тросовых и рычажных механизмах, которые в хорошем состоянии не должны создавать проблем даже в холодную погоду. Впрочем, не все водители заботятся о техническом состоянии своих автомобилей, что может привести к коррозии и замерзанию тросов ручного тормоза.

Об этом написал АвтоСвіт.

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Если ручник замерз

Если ручник ночью замерз, рекомендуется постучаться по задним колесам, что может помочь в случае застрявших рычагов или саморегуляторов.

Следует быть осторожным с пластиковыми колпаками, которые при низких температурах более хрупкие, чем обычно.

Если этот способ не приносит результатов, то придется подождать, пока спадут морозы.

Именно поэтому в случае со старыми автомобилями, не регулярно проходящими проверку технического состояния, рекомендуется оставлять автомобиль с включенной передачей.

На какой передаче оставить машину

Все зависит от уклона, на котором находится автомобиль.

  • если водитель смотрит лицом вверх — первая передача;
  • если водитель сидит спиной вверх — задняя передача.

Колеса должны быть повернуты к обочине. В случае если машина все же покатится, она не повредит автомобили рядом и не выкатится на дорогу.

Ранее мы писали, как нельзя пользоваться ручным тормозом в авто. Также эксперты рассказали, как зимой остановить машину, если внезапно отказали тормоза.

авто зима лайфхаки морозы советы автомобиль

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