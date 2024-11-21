На ручному гальмі чи на передачі — як залишити машину на ніч у холод

Ручне гальмо. Фото: jurnileasing.co.uk

В Україні більшість систем стоянкового гальма засновані на простих тросових й важільних механізмах, які у гарному стані не повинні створювати проблем навіть у холодну погоду. Втім, не всі водії піклуються про технічний стан своїх автомобілів, що може призвести до корозії та замерзання тросів ручного гальма.

Про це написав АвтоСвіт.

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Якщо ручник замерз

Якщо ручник вночі замерз, рекомендується постукати по задніх колесах, що може допомогти у випадку застряглих важелів або саморегуляторів.

Варто бути обережним з пластиковими ковпаками, які під час низьких температур крихкіші, ніж зазвичай.

Якщо цей спосіб не приносить результатів, то доведеться почекати, поки спадуть морози.

Саме тому у випадку зі старими автомобілями, які не регулярно проходять перевірку технічного стану, рекомендується залишати автомобіль з увімкненою передачею.

На якій передачі залишити машину

Все залежить від ухилу на якому знаходиться автомобіль.

якщо водій дивиться обличчям вгору — перша передача;

якщо водій сидить спиною вгору — задня передача.

Колеса мають бути повернуті до узбіччя. У випадку, якщо машина все ж покотиться, вона не пошкодить автомобілі поруч та не викотиться на дорогу.

Раніше ми писали, як не можна користуватися ручним гальмом в авто. Також експерти розповіли, як взимку зупинити машину, якщо раптово відмовили гальма.