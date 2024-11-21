На ручному гальмі чи на передачі — як залишити машину на ніч у холод

Як залишати машину на ніч взимку — на ручнику чи на передачі
В Україні більшість систем стоянкового гальма засновані на простих тросових й важільних механізмах, які у гарному стані не повинні створювати проблем навіть у холодну погоду. Втім, не всі водії піклуються про технічний стан своїх автомобілів, що може призвести до корозії та замерзання тросів ручного гальма.
Про це написав АвтоСвіт.
Якщо ручник замерз
Якщо ручник вночі замерз, рекомендується постукати по задніх колесах, що може допомогти у випадку застряглих важелів або саморегуляторів.
Варто бути обережним з пластиковими ковпаками, які під час низьких температур крихкіші, ніж зазвичай.
Якщо цей спосіб не приносить результатів, то доведеться почекати, поки спадуть морози.
Саме тому у випадку зі старими автомобілями, які не регулярно проходять перевірку технічного стану, рекомендується залишати автомобіль з увімкненою передачею.
На якій передачі залишити машину
Все залежить від ухилу на якому знаходиться автомобіль.
- якщо водій дивиться обличчям вгору — перша передача;
- якщо водій сидить спиною вгору — задня передача.
Колеса мають бути повернуті до узбіччя. У випадку, якщо машина все ж покотиться, вона не пошкодить автомобілі поруч та не викотиться на дорогу.
Раніше ми писали, як не можна користуватися ручним гальмом в авто. Також експерти розповіли, як взимку зупинити машину, якщо раптово відмовили гальма.
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