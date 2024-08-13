Водіїв попередили про наслідки неправильного використання ручного гальма в авто

Ручне гальмо. Фото: haynes.com

Водії часто роблять помилки під час використання ручного гальма. При цьому шкода завдається не лише ручнику, але й колодкам, дискам та іншим елементам гальмівної системи.

Про це написав Dexpens.

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Принцип роботи ручника

Конструкція складається з тросів, гальмівних механізмів коліс та ручки. За допомогою зубчастого фіксатора, інтегрованого в важіль стоянкового гальма, троси натягуються, забезпечуючи прикушування гальмівних колодок. Що сильніше натяг, то міцніше затискаються механізми. Втім, пошкодити цю систему досить легко.

Не смикайте гальмо

Не потрібно тягнути ручку різким рухом. Робити це слід плавно, натискаючи на кнопку, призначену для зняття автомобіля з ручного гальма. Таким чином ви продовжите життя так званому храповому механізму.

Важіль до упору

Перед початком руху звертайте увагу, чи опущений важіль до упору. Інколи під час зняття з ручника водій не доводить його до самого кінця, що залишає колеса частково заблокованими. На їзді це практично не позначається, але руйнує не лише саме ручне гальмо, а й колодки та гальмівні диски.

Нецільове використання

Дехто користується ручником у спробі продемонструвати вміння контролювати машину в керованому заносі. В таких ситуаціях, по-перше, істотно скорочується ресурс самого механізму. А, по-друге, виникає ризик повного блокування коліс, та, як наслідок, — ДТП.

Обслуговування ручника

Механізм потрібно періодично змащувати та проводити підтяжку тросів. Не зайвою буде й обробка спеціальною автохімією. Інакше в один момент ручник перестане утримувати автомобіль, коли це буде життєво необхідно.

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