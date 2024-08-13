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Категорически запрещено — как нельзя пользоваться ручным тормозом в авто

13 августа 2024 17:40
Святослав Мотюженко - Редактор
Водителей предупредили о последствиях не правильного использования ручного тормоза в авто
Ручной тормоз. Фото: haynes.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Водители часто совершают ошибки при использовании ручного тормоза. При этом вред наносится не только ручнику, но и колодкам, дискам и другим элементам тормозной системы.

Об этом написал Dexpens.

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Принцип работы ручника

Конструкция состоит из тросов, тормозных механизмов колес и ручки. С помощью зубчатого фиксатора, интегрированного в рычаг стояночного тормоза, тросы натягиваются, обеспечивая прикус тормозных колодок. Чем сильнее натяжение, тем крепче зажимаются механизмы. Впрочем, повредить эту систему достаточно легко.

Не дергайте тормоз

Не нужно тянуть ручку резким движением. Делать это следует плавно, нажимая на кнопку, предназначенную для снятия автомобиля с ручного тормоза. Таким образом вы продлите жизнь так называемому храповому механизму.

Рычаг до упора

Перед началом движения обращайте внимание, опущен ли рычаг до упора. Иногда во время снятия с ручника водитель не доводит его до конца, что оставляет колеса частично заблокированными. На езде это практически не сказывается, но разрушает не только сам ручной тормоз, но и колодки, и тормозные диски.

Нецелевое использование

Некоторые пользуются ручником в попытке продемонстрировать умение контролировать машину в управляемом заносе. В таких ситуациях, во-первых, существенно сокращается ресурс самого механизма. А во-вторых, возникает риск полной блокировки колес и, как следствие, — ДТП.

Обслуживание ручника

Механизм нужно периодически смазывать и производить подтяжку тросов. Нелишней будет и обработка специальной автохимией. Иначе в один момент ручник перестанет удерживать автомобиль, когда это будет жизненно необходимо.

Ранее мы писали, когда пора менять тормоза в авто, пока не поздно. Также эксперты рассказали о трех самых распространенных скрытых поломках авто и как их вовремя обнаружить.

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