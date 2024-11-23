Зимовий штраф для водія — чому не можна керувати у верхньому одязі

Водійка у верхньому одязі. Фото: freepik.com

Автомобілісти часто не знімають верхній одяг у зимовий період під час водіння, що потенційно небезпечно. В деяких країнах така поведінка може стати причиною серйозних штрафів.

Про це повідомила "Твоя машина".

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Кожен восьмий британський водій зізнався, що не знімав пальто або куртку під час керування автомобілем. Така поведінка небезпечна, адже обмежує рухи та відволікає увагу від дороги. У разі екстреної ситуації водій може не встигнути адекватно відреагувати.

Також водії часто, після того, як піч в авто зробить свою справу, починають під час руху знімати верхній одяг, що також потенційно може призвести до дорожньо-транспортної пригоди.

Саме тому поліціянти у Великій Британії зупиняють водіїв у верхньому одязі, накладаючи штраф у розмірі 100 фунтів стерлінгів за необережне водіння (приблизно 5 200 гривень). Безпека на дорозі має бути пріоритетом для всіх водіїв, тому важливо не допускати подібних ризиків.

Верхній одяг в Україні

В Україні за верхній одяг водіїв не оштрафують. Проте знімання пальто або куртки під час руху найімовірніше вимагатиме відстебнути ремінь безпеки та може бути пов’язана з порушенням інших вимог ПДР.

Якщо це створить аварійну ситуацію, коли інші автомобілісти будуть змушені різко змінити швидкість або траєкторію руху, то водія можуть оштрафувати одразу на 1 445 грн або навіть позбавити прав на термін до року.

Раніше ми писали, як залишати машину на ніч взимку — на ручнику чи на передачі. Також механік пояснив, чому зимою обов’язково потрібно вмикати кондиціонер в авто.