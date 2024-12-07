Швидке прогрівання салону авто взимку — реальний експеримент

Пічка в авто. Фото: freepik

Коли на вулиці мороз, одне з найперших завдань для водія — зробити салон автомобіля теплим. Дехто вмикає обігрівач відразу після запуску холодного двигуна, а інші чекають, поки мотор прогріється.

Експеримент провів UAMotors.

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Як працює обігрівач

В основі роботи автомобільного обігрівача лежить простий принцип. Охолоджувальна рідина двигуна нагрівається та передає тепло в пічку, звідки вентилятор розподіляє тепле повітря по салону. Але якщо двигун ще холодний, повітря, яке заходить в систему, також буде крижаним.

Як правильно вмикати піч

Дослідження показали, якщо вмикати обігрівач відразу, салон прогрівається довше. Наприклад, до комфортних 18 °C потрібно близько 14 хвилин. Втім, якщо почекати 3-4 хвилини після запуску двигуна, він почне працювати ефективніше, й тепле повітря надійде в салон в середньому за 12 хвилин. Цікавий лайфхак: якщо перемикнути піч на режим рециркуляції, можна досягти комфортної температури взагалі лише за 8 хвилин.

Отже, кілька хвилин очікування після запуску двигуна дозволяють швидше зробити салон автомобіля теплим.

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