Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Як швидко прогріти салон авто взимку після запуску двигуна arrow

Як швидко прогріти салон авто взимку після запуску двигуна

7 грудня 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Швидке прогрівання салону авто взимку — реальний експеримент
Пічка в авто. Фото: freepik
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Коли на вулиці мороз, одне з найперших завдань для водія — зробити салон автомобіля теплим. Дехто вмикає обігрівач відразу після запуску холодного двигуна, а інші чекають, поки мотор прогріється.

Експеримент провів UAMotors.

Читайте також:

Як працює обігрівач

В основі роботи автомобільного обігрівача лежить простий принцип. Охолоджувальна рідина двигуна нагрівається та передає тепло в пічку, звідки вентилятор розподіляє тепле повітря по салону. Але якщо двигун ще холодний, повітря, яке заходить в систему, також буде крижаним.

Як правильно вмикати піч

Дослідження показали, якщо вмикати обігрівач відразу, салон прогрівається довше. Наприклад, до комфортних 18 °C потрібно близько 14 хвилин. Втім, якщо почекати 3-4 хвилини після запуску двигуна, він почне працювати ефективніше, й тепле повітря надійде в салон в середньому за 12 хвилин. Цікавий лайфхак: якщо перемикнути піч на режим рециркуляції, можна досягти комфортної температури взагалі лише за 8 хвилин.

Отже, кілька хвилин очікування після запуску двигуна дозволяють швидше зробити салон автомобіля теплим.

Раніше ми писали, який штраф передбачено за керування авто у верхньому одязі. Також розповідали, чому не варто вмикати опалення авто в заторі.

авто зима лайфхаки поради автомобіль обігрівачі холод

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Чоловіки переправляли ухилянтів до Угорщини — як покарав суд

Термінова новина

00:49 У Київській області чути вибухи на тлі атаки дронів

Термінова новина

00:38 У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу

00:30 Немає звання у "Резерв+" — які можуть виникнути проблеми

00:15 Готуємось до морозного дня — прогноз погоди для Харкова і області

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

00:11 Єрмак закликав Британію проявити лідерство в посиленні України

6 грудня 2024

23:54 На Львівщині чоловік "не зміг дійти" до ТЦК — як його покарав суд

23:15 У Запорізькій області лунають вибухи — РФ запустила КАБи

23:14 Авіаудар по Запоріжжю — що відомо про наслідки та кількість жертв

22:53 Відомо, хто транслюватиме бій Усик — Ф'юрі 2 в Україні

01:32 Чоловіки переправляли ухилянтів до Угорщини — як покарав суд

Термінова новина

00:49 У Київській області чути вибухи на тлі атаки дронів

Термінова новина

00:38 У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу

00:30 Немає звання у "Резерв+" — які можуть виникнути проблеми

00:15 Готуємось до морозного дня — прогноз погоди для Харкова і області

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

00:11 Єрмак закликав Британію проявити лідерство в посиленні України

6 грудня 2024

23:54 На Львівщині чоловік "не зміг дійти" до ТЦК — як його покарав суд

23:15 У Запорізькій області лунають вибухи — РФ запустила КАБи

23:14 Авіаудар по Запоріжжю — що відомо про наслідки та кількість жертв

22:53 Відомо, хто транслюватиме бій Усик — Ф'юрі 2 в Україні

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят