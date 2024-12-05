Коли за увімкнену пічку в авто можна отримати штраф 20 000 грн

Авто взимку. Фото: freepik.com

Водії часто роблять помилку взимку, коли довго стоячи в заторі, залишають мотор робочим, а опалення в авто — увімкненим. Така хибна звичка приносить втрати.

Про це написав Sante Plus.

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Екологія. Двигун, працюючи продовжує викиди газів, що особливо шкідливо, коли авто знаходиться на переповнених міських вулицях. В результаті страждають усі: і мешканці навколишніх будинків, і пішоходи, і водії автомобілів.

Двигун, працюючи продовжує викиди газів, що особливо шкідливо, коли авто знаходиться на переповнених міських вулицях. В результаті страждають усі: і мешканці навколишніх будинків, і пішоходи, і водії автомобілів. Надмірне споживання палива. Якщо водій використовує пічку на трасі, споживання палива збільшується на 10%, в місті витрата може перевищувати 20%, на холостому ходу двигун працює до 1000 об/хв й витрачає 0,033 літра на хвилину.

Штрафні санкції

У Франції така поведінка водія карається чималими штрафами.

За місцевими нормами, "забороняється залишати двигун увімкненим під час стоянки транспортного засобу для забезпечення рівномірної роботи системи кондиціонування повітря".

Порушення цього правила тягне за собою штраф на суму від 223 (приблизно 10 000 грн) до 444 євро (майже 20 000 грн).

Раніше ми писали, чому вентилятор пічки автомобіля має бути увімкненим завжди. Також експерти попередили, які п’ять речей не можна залишати в машині взимку на ніч.