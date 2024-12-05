Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Чому не варто вмикати опалення авто в заторі arrow

Чому не варто вмикати опалення авто в заторі

5 грудня 2024 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Коли за увімкнену пічку в авто можна отримати штраф 20 000 грн
Авто взимку. Фото: freepik.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Водії часто роблять помилку взимку, коли довго стоячи в заторі, залишають мотор робочим, а опалення в авто — увімкненим. Така хибна звичка приносить втрати.

Про це написав Sante Plus.

Читайте також:

Причини не вмикати пічку

  • Екологія. Двигун, працюючи продовжує викиди газів, що особливо шкідливо, коли авто знаходиться на переповнених міських вулицях. В результаті страждають усі: і мешканці навколишніх будинків, і пішоходи, і водії автомобілів.
  • Надмірне споживання палива. Якщо водій використовує пічку на трасі, споживання палива збільшується на 10%, в місті витрата може перевищувати 20%, на холостому ходу двигун працює до 1000 об/хв й витрачає 0,033 літра на хвилину.

Штрафні санкції

У Франції така поведінка водія карається чималими штрафами.

За місцевими нормами, "забороняється залишати двигун увімкненим під час стоянки транспортного засобу для забезпечення рівномірної роботи системи кондиціонування повітря".

Порушення цього правила тягне за собою штраф на суму від 223 (приблизно 10 000 грн) до 444 євро (майже 20 000 грн).

Раніше ми писали, чому вентилятор пічки автомобіля має бути увімкненим завжди. Також експерти попередили, які п’ять речей не можна залишати в машині взимку на ніч.

авто затори зима поради опалення автомобіль двигун

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

06:10 Пенсії у 60% від суми зарплати — хто має право на виплату

06:02 Будапештський меморандум — які обіцянки порушила Росія

06:01 Клієнти Ощадбанку втрачають доступ до рахунків — що треба знати

05:33 Як виплачують зарплати пораненим військовим — усі нюанси

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

05:25 Штучний інтелект показав, яким буде Харків після перемоги

05:23 Салат "Граф" 2025 — неймовірне поєднання найпростіших продуктів

05:05 Майже без опадів, але туманно — прогноз синоптиків на сьогодні

04:50 Делегація Єрмака поїхала до США — про що можуть домовлятись

04:30 Блінкен радить Україні ухвалити "складні рішення" про мобілізацію

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

06:10 Пенсії у 60% від суми зарплати — хто має право на виплату

06:02 Будапештський меморандум — які обіцянки порушила Росія

06:01 Клієнти Ощадбанку втрачають доступ до рахунків — що треба знати

05:33 Як виплачують зарплати пораненим військовим — усі нюанси

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

05:25 Штучний інтелект показав, яким буде Харків після перемоги

05:23 Салат "Граф" 2025 — неймовірне поєднання найпростіших продуктів

05:05 Майже без опадів, але туманно — прогноз синоптиків на сьогодні

04:50 Делегація Єрмака поїхала до США — про що можуть домовлятись

04:30 Блінкен радить Україні ухвалити "складні рішення" про мобілізацію

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

01:14 Скільки годин без світла — експерт про "позитивний" сценарій

4 грудня 2024
Text

21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

Text

19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

Text

17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

Text

16:44 Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Text

08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок