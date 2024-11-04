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П’ять речей, які не можна залишати в машині на ніч в заморозки

4 листопада 2024 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Не залишайте ці 5 предметів в авто на ніч пізньої осені — інформація для водіїв
Холодний ранок в авто. Фото: freepik.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Нічні заморозки можуть бути шкідливими для багатьох речей у вашому автомобілі. Які важливі предмети краще забрати з салону або багажника, щоб зберегти їх у належному стані.

Про це написав Dexpens.

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Пристрої

Смартфони, ноутбуки та планшети складаються з друкованих плат та спеціальних металів усередині. Вони чуйно реагують на низькі температури. У випадку з літій-іонними акумуляторами існує ризик їх глибокого розряду. Якщо батареї піддаються такому впливу протягом тривалого часу, це негативно позначиться на їхньому терміні служби.

Напої

Скляну тару чи банки з рідиною не можна залишати на ніч у машині. При низьких температурах їх вміст замерзає та розширюється. Об’єм води при замерзанні збільшується приблизно на 9%. У гіршому випадку місткість просто лусне.

Консерви

Більшість часу їх вміст переважно рідкий, тому при замерзанні банки розширюються, тріскаються і навіть вибухають.

Ліки

Корисно мати з собою в машині аптечку. Проте низка ліків втрачають свою ефективність за низьких температур.

Дерев’яні предмети

Низькі температури викликають появу невеликих тріщин у деревині. Це може серйозно позначитися на музичних інструментах, наприклад, гітарі.

Раніше ми писали, чому ламається пічка в машині та чк усунути причини цього. Також експерти назвали вісім причин не купувати автомобіль з варіатором.

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