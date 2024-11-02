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Чому ламається пічка в машині — причини та їх усунення

2 листопада 2024 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Проблеми з пічкою в авто — як виявити та усунути неполадки
Пічка в авто. Фото: drive.com.au
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Несправна пічка в автомобілі є досить неприємною проблемою в холодну пору року. Регулярне обслуговування системи опалення та перевірка охолоджувальної рідини можуть допомогти уникнути багатьох неприємностей.

Ось кілька основних причин, чому не працює пічка, та способи їх усунення.

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Радіатор пічки

  • Причини. Засмічення радіатора внаслідок забруднення або корозії. Течі, які можуть викликати недостатній тиск охолоджувальної рідини.
  • Усунення. Промити радіатор пічки за допомогою спеціальних засобів або звичайною водою. Замінити радіатор, якщо він має тріщини або великі ушкодження.

Термостат

  • Причини. Заклинений або неробочий термостат може призвести до недостатнього прогріву двигуна та пічки.
  • Усунення. Перевірити термостат на працездатність та замінити його за потреби.

Помпа охолоджувальної рідини

  • Причини. Знос або поломка помпи може призвести до того, що охолоджувальна рідина не циркулює належним чином.
  • Усунення. Перевірка роботи помпи та її заміна, якщо вона не виконує свою функцію.

Повітряний потік

  • Причини. Несправність заслінок або блоків управління повітрям може заважати нормальному обігу гарячого повітря.
  • Усунення. Перевірка та налаштування механізмів управління повітрям, а також можливий ремонт або заміна несправних компонентів.

Охолоджувальна рідина

  • Причини. Течі в системі охолодження можуть призводити до недостатньої кількості рідини, що, своєю чергою, впливає на роботу пічки.
  • Усунення. Перевірка всіх шлангів, радіаторів та двигуна на предмет протікання. Виправлення витоків та долив охолоджувальної рідини.

Вентилятори

  • Причини. Несправний вентилятор або його блок керування може призвести до недостатньої циркуляції повітря.
  • Усунення. Перевірка роботи вентилятора, усунення несправностей або заміна мотора вентилятора.

Вентиляційні канали

  • Причини. Бруд, листя або інше сміття можуть забивати вентиляційні канали.
  • Усунення. Очищення вентиляційних решіток та каналів для забезпечення нормального потоку повітря.

Раніше ми писали, що слід почистити під капотом авто для безпеки їзди восени. Також експерт розповів, чому може зламатися турбіна двигуна авто.

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