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Почему ломается печка в машине — причины и их устранение

2 ноября 2024 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Проблемы с печкой в авто — как обнаружить и устранить неполадки
Печка в авто. Фото: drive.com.au
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Неисправная печка в автомобиле является довольно неприятной проблемой в холодное время года. Регулярное обслуживание системы отопления и проверка охлаждающей жидкости может помочь избежать многих неприятностей.

Вот несколько основных причин, почему не работает печка, и способы их устранения.

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Радиатор печки

  • Причины. Засор радиатора вследствие загрязнения или коррозии. Течи, которые могут вызвать недостаточное давление охлаждающей жидкости.
  • Устранение. Промыть радиатор печки с помощью специальных средств либо обыкновенной водой. Заменить радиатор, если у него есть трещины или сильные повреждения.

Термостат

  • Причины. Заклинивший или нерабочий термостат может привести к недостаточному прогреву двигателя и печи.
  • Устранение. Проверить термостат на работоспособность и заменить его при необходимости.

Помпа охлаждающей жидкости

  • Причины. Износ или поломка насоса может привести к тому, что охлаждающая жидкость не циркулирует должным образом.
  • Устранение. Проверка работы насоса и его замена, если он не выполняет свою функцию.

Воздушный поток

  • Причины. Неисправность заслонок или блоков управления воздухом может мешать нормальному обращению горячего воздуха.
  • Устранение. Проверка и настройка механизмов управления воздухом, а также возможный ремонт или замена неисправных компонентов.

Охлаждающая жидкость

  • Причины. Течи в системе охлаждения могут приводить к недостаточному количеству жидкости, что в свою очередь влияет на работу печки.
  • Устранение. Проверка всех шлангов, радиаторов и двигателя на предмет протекания. Исправление утечек и долил охлаждающей жидкости.

Вентиляторы

  • Причины. Неисправный вентилятор или блок управления может привести к недостаточной циркуляции воздуха.
  • Устранение. Проверка работы вентилятора, устранение неисправностей или замена двигателя вентилятора.

Вентиляционные каналы

  • Причины. Грязь, листья или другой мусор могут забивать вентиляционные каналы.
  • Устранение. Очистка вентиляционных решеток и каналов для обеспечения нормального потока воздуха.

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