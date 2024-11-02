Проблемы с печкой в авто — как обнаружить и устранить неполадки

Печка в авто. Фото: drive.com.au

Неисправная печка в автомобиле является довольно неприятной проблемой в холодное время года. Регулярное обслуживание системы отопления и проверка охлаждающей жидкости может помочь избежать многих неприятностей.

Вот несколько основных причин, почему не работает печка, и способы их устранения.

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Радиатор печки

Причины. Засор радиатора вследствие загрязнения или коррозии. Течи, которые могут вызвать недостаточное давление охлаждающей жидкости.

Засор радиатора вследствие загрязнения или коррозии. Течи, которые могут вызвать недостаточное давление охлаждающей жидкости. Устранение. Промыть радиатор печки с помощью специальных средств либо обыкновенной водой. Заменить радиатор, если у него есть трещины или сильные повреждения.

Термостат

Причины. Заклинивший или нерабочий термостат может привести к недостаточному прогреву двигателя и печи.

Заклинивший или нерабочий термостат может привести к недостаточному прогреву двигателя и печи. Устранение. Проверить термостат на работоспособность и заменить его при необходимости.

Помпа охлаждающей жидкости

Причины. Износ или поломка насоса может привести к тому, что охлаждающая жидкость не циркулирует должным образом.

Износ или поломка насоса может привести к тому, что охлаждающая жидкость не циркулирует должным образом. Устранение. Проверка работы насоса и его замена, если он не выполняет свою функцию.

Воздушный поток

Причины. Неисправность заслонок или блоков управления воздухом может мешать нормальному обращению горячего воздуха.

Неисправность заслонок или блоков управления воздухом может мешать нормальному обращению горячего воздуха. Устранение. Проверка и настройка механизмов управления воздухом, а также возможный ремонт или замена неисправных компонентов.

Охлаждающая жидкость

Причины. Течи в системе охлаждения могут приводить к недостаточному количеству жидкости, что в свою очередь влияет на работу печки.

Течи в системе охлаждения могут приводить к недостаточному количеству жидкости, что в свою очередь влияет на работу печки. Устранение. Проверка всех шлангов, радиаторов и двигателя на предмет протекания. Исправление утечек и долил охлаждающей жидкости.

Вентиляторы

Причины. Неисправный вентилятор или блок управления может привести к недостаточной циркуляции воздуха.

Неисправный вентилятор или блок управления может привести к недостаточной циркуляции воздуха. Устранение. Проверка работы вентилятора, устранение неисправностей или замена двигателя вентилятора.

Вентиляционные каналы

Причины. Грязь, листья или другой мусор могут забивать вентиляционные каналы.

Грязь, листья или другой мусор могут забивать вентиляционные каналы. Устранение. Очистка вентиляционных решеток и каналов для обеспечения нормального потока воздуха.

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