Не оставляйте эти 5 предметов в авто на ночь поздней осенью — информация для водителей

Холодное утро в автомобиле. Фото: freepik.com

Ночные заморозки могут быть вредны для многих вещей в вашем автомобиле. Какие важные предметы лучше убрать из салона или багажника, чтобы сохранить их в надлежащем состоянии.

Об этом написал Dexpens.

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Устройства

Смартфоны, ноутбуки и планшеты состоят из печатных плат и специальных металлов внутри. Они чутко реагируют на низкие температуры. В случае литий-ионных аккумуляторов существует риск их глубокого разряда. Если батареи подвергаются такому воздействию в течение длительного времени, это отрицательно скажется на их сроке службы.

Напитки

Стеклянную тару или банки с жидкостью нельзя оставлять на ночь в машине. При низких температурах содержимое их замерзает и расширяется. Объем воды при замерзании увеличивается примерно на 9%. В худшем случае емкость просто лопнет.

Консервы

Большая часть времени их содержание составляет преимущественно жидкость, поэтому при замерзании банки расширяются, трескаются и даже взрываются.

Лекарство

Полезно иметь с собой в машине аптечку. Однако ряд лекарств теряют свою эффективность при низких температурах.

Деревянные предметы

Низкие температуры вызывают появление небольших трещин в древесине. Это может серьезно сказаться на музыкальных инструментах, например гитаре.

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