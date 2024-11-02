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Вісім причин не купувати автомобіль з варіатором

2 листопада 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Вісім причин, чому авто з варіатором може бути поганим вибором
Важіль варіатора. Фото: autoexpress.co.uk
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Варіатор (CVT) — один з сучасних типів трансмісій, відомий своєю економічністю та плавністю роботи. Втім, попри свої численні переваги, така коробка може не підходити всім водіям.

Розглянемо можливі недоліки автомобілів з варіаторами.

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  • Обмежена надійність

Варіатори можуть бути менш надійними, ніж традиційні автоматичні або механічні трансмісії. Деякі моделі варіаторів мають історію проблем із витривалістю.

  • Вартість ремонту

У разі поломки варіатора його заміна або ремонт може бути значно дорожчим, ніж для звичайної трансмісії, оскільки варіатори часто вимагають спеціалізованого обслуговування.

  • Специфічне відчуття їзди

Багато водіїв вважають, що варіатори відрізняються від традиційних автоматичних трансмісій нестандартним "плаваючим" відчуттям при прискоренні, що може не всім подобатися.

  • Втрата продуктивності

Деякі водії відзначають, що варіатори не забезпечують такої ж потужності та відгуку як традиційні автоматичні трансмісії, особливо при обгоні або спортивному водінні.

  • Непередбачуване управління

На певних швидкостях варіатор може змінювати оберти двигуна, що створює відчуття нестабільності в управлінні, особливо в контексті гірських чи ґрунтових доріг.

  • Обмеження для буксирування

Часто автомобілі з варіатором мають обмеження на буксирування, через що їх важче використовувати в умовах, коли потрібно тягнути причепи або важкі вантажі.

  • Проблеми з обслуговуванням

Варіатори вимагають специфічних типів трансмісійних олив, і їх заміна не завжди є простою та доступною, що може ускладнити технічне обслуговування.

  • Менша доступність запчастин

У разі поломки знайти необхідні запчастини для варіаторів може бути складніше, ніж для традиційних трансмісій, позаяк вони менш поширені.

Перед покупкою автомобіля з варіатором важливо врахувати всі ці фактори, щоб ухвалити обґрунтоване рішення, яке відповідатиме потребам та очікуванням автовласника.

Раніше експерт пояснив, в яких випадках механічна коробка передач краща за автоматичну. Також ми розповідали, чому не варто купляти вживане авто з механічною коробкою передач.

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