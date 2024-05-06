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Чому не варто купляти вживане авто з механічною коробкою передач — причини

6 травня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Вживане авто з механічною трансмісією — чому його не варто купувати
Механічна коробка передач. Фото: goodcar.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Водій, який ностальгує за механічною коробкою передач, має бути обережним, коли збирається купувати автомобіль з пробігом. Які проблеми можуть виникнути під час експлуатації вживаної МКПП.

Про це написала "Твоя машина".

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Технології

Машини з автоматичною коробкою передач сьогодні стають стандартом. Відповідно виробники вкладають більше ресурсів у розвиток та вдосконалення АКПП. Тому автоматичні трансмісії можуть бути надійнішими та довговічнішими.

Ремонт

Механічні коробки передач стають рідкісними. Це ускладнює пошук запчастин до них та кваліфікованих механіків, які знаються на ремонті МКПП.

Попередня експлуатація

Попередні власники вживаного автомобіля могли не завжди дбайливо поводитися з механічною коробкою передач, що означає знос МКПП та додаткові пошкодження.

Обслуговування

Зі збільшенням попиту на АКПП, обслуговування механічних коробок передач може стати складнішим та дорожчим процесом.

Раніше ми писали про головні недоліки механічної коробки передач. Також експерти називали типові помилки, через які водії псують коробку передач авто.

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