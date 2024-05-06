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Почему не стоит покупать подержанное авто с механической коробкой передач — причины

6 мая 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Подержанное авто с механической трансмиссией — почему его не стоит покупать
Механическая коробка. Фото: goodcar.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Водитель, ностальгирующий по механической коробке передач, должен быть осторожным, когда собирается покупать автомобиль с пробегом. Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации подержанной МКПП.

Об этом написала "Твоя машина".

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Технологии

Машины с автоматической коробкой передач сегодня становятся стандартом. Соответственно производители вкладывают больше ресурсов в развитие и усовершенствование АКПП. Поэтому автоматические трансмиссии могут быть более надежными и долговечными.

Ремонт

Механические коробки передач становятся редкими. Это усложняет поиск запчастей к ним и квалифицированных механиков, которые разбираются в ремонте МКПП.

Предварительная эксплуатация

Предыдущие владельцы б/у автомобиля могли не всегда бережно обращаться с механической коробкой передач, что означает износ МКПП и дополнительные повреждения.

Обслуживание

С увеличением спроса на АКПП, обслуживание механических коробок может стать более сложным и дорогим процессом.

Ранее мы писали о главных недостатках механической коробки передач. Также эксперты называли типичные ошибки, из-за которых водители портят коробку передач авто.

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