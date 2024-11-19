Вентилятор пічки в автомобілі — чому він повинен працювати завжди

Обігрівач в авто. Фото: telegrafi.com

Чому в інструкції з експлуатації автомобіля підкреслюється необхідність постійної роботи вентилятора пічки? Розглядаємо важливість вентиляції для забезпечення комфортних умов у салоні та підтримання безпеки на дорозі.

Про це написав Dexpens.

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Вентилятор потрібно тримати увімкненим для створення в салоні надлишкового тиску. Для того, щоб при русі всередину салону не потрапляв пил з вулиці.

Пристрій наганяє повітря в салон, котре потім виходить через вентиляційні отвори кузова. Завдяки цьому ефективно захищається салон машини від сильної пилюки, адже забруднення з вулиці не можуть потрапити до середини, поки з вентиляційних отворів виходить потік повітря.

Фото: dexpens.com

Одначе пил все одно частково потрапляє в салон. Щось проникає через салонний фільтр, більша частина — через відкриті двері. Отже, якщо водій не бажає дихати пилом, то має тримати вентилятор пічки включеним та регулярно прибирати салон.

Раніше ми писали, чому ламається пічка в машині та як усунути причини цього. Також експерти назвали п'ять речей, які не можна залишати в машині на ніч в заморозки.