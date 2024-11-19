Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Чому вентилятор пічки автомобіля має бути увімкненим завжди arrow

Чому вентилятор пічки автомобіля має бути увімкненим завжди

19 листопада 2024 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Вентилятор пічки в автомобілі — чому він повинен працювати завжди
Обігрівач в авто. Фото: telegrafi.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Чому в інструкції з експлуатації автомобіля підкреслюється необхідність постійної роботи вентилятора пічки? Розглядаємо важливість вентиляції для забезпечення комфортних умов у салоні та підтримання безпеки на дорозі.

Про це написав Dexpens.

Читайте також:

Вентилятор потрібно тримати увімкненим для створення в салоні надлишкового тиску. Для того, щоб при русі всередину салону не потрапляв пил з вулиці.

Пристрій наганяє повітря в салон, котре потім виходить через вентиляційні отвори кузова. Завдяки цьому ефективно захищається салон машини від сильної пилюки, адже забруднення з вулиці не можуть потрапити до середини, поки з вентиляційних отворів виходить потік повітря.

 

Чому вентилятор пічки автомобіля має бути увімкненим завжди - фото 1
Фото: dexpens.com

Одначе пил все одно частково потрапляє в салон. Щось проникає через салонний фільтр, більша частина — через відкриті двері. Отже, якщо водій не бажає дихати пилом, то має тримати вентилятор пічки включеним та регулярно прибирати салон.

Раніше ми писали, чому ламається пічка в машині та як усунути причини цього. Також експерти назвали п'ять речей, які не можна залишати в машині на ніч в заморозки.

повітря авто лайфхаки поради автомобіль