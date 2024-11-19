Вентилятор печки в автомобиле — почему он должен работать всегда

Обогреватель в авто. Фото: telegrafi.com

Почему в инструкции по эксплуатации автомобиля подчеркивается необходимость постоянной работы вентилятора печки? Рассматриваем важность вентиляции для обеспечения комфортных условий в салоне и безопасности на дороге.

Об этом написал Dexpens.

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Вентилятор следует держать включенным для создания в салоне избыточного давления. Для того чтобы при движении внутрь салона не попадала пыль с улицы.

Устройство нагоняет воздух в салон, который затем выходит через вентиляционные отверстия кузова. Благодаря этому эффективно защищается салон машины от сильной пыли, ведь загрязнения с улицы не могут попасть внутрь, пока из вентиляционных отверстий выходит поток воздуха.

Фото: dexpens.com

Однако пыль все равно отчасти попадает в салон. Что-то проникает через салонный фильтр, большая часть — через открытую дверь.

Итак, если водитель не желает дышать пылью, то должен держать вентилятор печки включенным и регулярно убирать салон.

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