Когда за включенную печку в авто можно получить штраф 20 000 грн

Авто зимой. Фото: freepik.com

Водители часто совершают ошибку зимой, когда долго стоя в пробке, оставляют мотор рабочим, а отопление в авто — включенным. Такая плохая привычка приносит убытки.

Об этом написал Sante Plus.

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Причины не включать печку

Экология. Двигатель, работая, продолжает выбросы газов, что особенно вредно, когда авто находится на переполненных городских улицах. В результате страдают все: и жители окрестных домов, и пешеходы, и водители автомобилей.

Двигатель, работая, продолжает выбросы газов, что особенно вредно, когда авто находится на переполненных городских улицах. В результате страдают все: и жители окрестных домов, и пешеходы, и водители автомобилей. Чрезмерное потребление топлива. Если водитель использует печку на трассе, потребление топлива увеличивается на 10%, в городе расход может превышать 20%, на холостом ходу двигатель работает до 1000 об/мин и тратит 0,033 литра в минуту.

Штрафные санкции

Во Франции такое поведение водителя карается немалыми штрафами.

По местным нормам "запрещается оставлять двигатель включенным во время стоянки транспортного средства для обеспечения равномерной работы системы кондиционирования воздуха".

Нарушение этого правила влечет штраф на сумму от 223 (примерно 10 000 грн) до 444 евро (около 20 000 грн).

Ранее мы писали, почему вентилятор печки автомобиля должен быть включен всегда. Также эксперты предупредили, какие пять вещей нельзя оставлять в машине ночью зимой.