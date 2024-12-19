Скільки потрібно прогрівати двигун взимку — автоексперт поставив крапку

Запуск двигуна. Фото: wuling.id

Взимку правильне прогрівання двигуна автомобіля має особливе значення для його ефективності та довговічності. Багато водіїв вважають, що тривале прогрівання мотора є обов’язковим, однак це лише частково правда.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

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Оптимальне прогрівання

Взимку моторна олива стає густішою, й саме тому її прогрівання є необхідним. Така олива важче проникає в усі частини двигуна, що підвищує ризик його зношення. Однак, якщо двигун працює 10-15 хвилин у холосту, це не лише не принесе жодної користі, але й завдасть шкоди.

По-перше, це призводить до підвищеного зносу компонентів, позаяк двигун не під навантаженням, й олива не циркулює в оптимальному режимі. По-друге, тривала робота двигуна на холостому ходу призводить до збільшення викидів шкідливих речовин в атмосферу та збільшення витрат пального.

Тому для прогрівання достатньо близько двох хвилин. Протягом цього часу олива, що знаходиться в картері, має можливість дійти до всіх верхніх точок двигуна й утворити надійну захисну плівку.

Краще розпочати рух

Замість того, щоб витрачати час на безглуздий холостий хід, краще дати двигуну прогрітися під час руху. Спочатку потрібно їхати повільно, щоб дати можливість всій системі працювати нормально, а оливі — досягти всіх компонентів. Досить витримати кілька хвилин спокійного руху, й мотор буде готовий до інтенсивнішої експлуатації. Таке прогрівання є найефективнішим способом підготовки автомобіля до зимових умов й істотно пролонгує його життєвий цикл.

Раніше ми писали, як швидко прогріти салон авто взимку після запуску двигуна. Також пояснювали, чому зимою обов’язково потрібно вмикати кондиціонер в авто.