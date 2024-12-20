Моторна олива потемніла — коли насправді її слід міняти

Не поспішайте міняти оливу. Фото: truecar.com

Багато водіїв вважають, що потемніння моторної оливи свідчить про її зношування або втрату властивостей. Чому не варто поспішати з заміною оливи.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

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Що означає потемніння оливи

Моторна олива виконує важливу функцію очищення двигуна, збираючи продукти згоряння пального та дрібні часточки, тому її потемніння є нормальним процесом.

Виробники автомобілів зазвичай рекомендують змінювати моторну оливу кожні 7000–15 000 км пробігу або раз на рік, залежно від умов експлуатації транспортного засобу.

Якщо ви не перевищили ці терміни, немає термінової потреби міняти оливу лише через те, що вона змінила колір.

Виняток з правила

Якщо двигун працює в важких умовах, таких як часті короткі поїздки, експлуатація при екстремальних температурах або тривала робота на холостому ходу, рекомендується звернути увагу на заміну оливи раніше вказаного терміну.

У таких випадках олива може швидше втрачати свої властивості, й авто потребує більшого догляду.

Отже, перш ніж вирішувати замінити оливу, обов’язково враховуйте рекомендації виробника та експлуатаційні умови. Це допоможе зберегти функціональність двигуна та заощадити на сервісних витратах.

Раніше експерти пояснили, що можна долити у двигун авто, коли в дорозі різко впав рівень оливи. Також ми писали, як довго потрібно прогрівати двигун автомобіля взимку насправді.