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Що таке моторна олива для авто з великим пробігом

27 листопада 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Моторна олива для великого пробігу — що це та чому вона важлива для двигуна
Заміна оливи. Фото: cbac.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Моторна олива для авто з великим пробігом є важливим складником догляду за старими двигунами. Вона забезпечує надійний захист, підтримує робочі характеристики та значно підвищує шанси на тривалу експлуатацію машини.

Про це написав Slash Gear.

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Оливи великого пробігу

Спеціально розроблений вид оливи, призначений для використання в моторах, які вже мають значний пробіг (зазвичай від 100 000 км та вище), володіє кількома ключовими характеристиками особливо корисних для старих двигунів.

Втім, є одне важливе зауваження, якщо мотор вже знаходиться в надзвичайно поганому стані, ця олива не розв'яже його проблеми магічним чином.

Основні характеристики

  • Покращені добавки. Моторна олива для великого пробігу містить більше присадок, таких як антиоксиданти, модифікатори тертя та детергентні добавки. Це допомагає зменшити зношення деталей, покращити їх чистоту та продовжити термін служби агрегату.
  • В'язкість. Ці оливи мають спеціально підібрану в'язкість, що забезпечує оптимальний захист при зміні температури та навантаження, а також допомагає зменшити втрати потужності.
  • Зменшення витоків. Мастила містять засоби для ущільнення, які допомагають у боротьбі з витоками оливи, що часто виникають у старих двигунах.

Значення для двигуна

  • Захист від зносу. Олива для великого пробігу забезпечує кращий захист деталей мотора, зменшуючи тертя та знос, що є критично важливим для старих двигунів.
  • Чистота двигуна. Завдяки детергентним добавкам, така олива допомагає підтримувати чистоту двигуна, запобігаючи утворенню відкладень та нагару, що може призвести до погіршення роботи агрегату.
  • Покращення герметичності. Завдяки добавкам, які допомагають ущільнювальним гумкам, мастило сприяє кращій герметизації, що зменшує втрати оливи й покращує компресію.
  • Збереження продуктивності. Використання моторної оливи для великого пробігу може покращити загальну продуктивність та ефективність роботи двигуна.
  • Подовження терміну служби. За допомогою регулярного використання такого типу оливи, власники автомобілів можуть продовжити термін служби двигуна та зменшити ризик серйозних пошкоджень.

Раніше ми писали, що можна долити у двигун авто, коли в дорозі різко впав рівень оливи. Також експерти назвали шість причин високої витрати оливи в авто та пояснили, як їх усунути без капремонту двигуна.

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