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Что такое моторное масло для авто с большим пробегом

27 ноября 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Моторное масло для большого пробега — что это и почему оно важно для двигателя
Замена масла. Фото: cbac.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Моторное масло для авто с большим пробегом является важной составляющей ухода за старыми двигателями. Она обеспечивает надежную защиту, поддерживает рабочие характеристики и повышает шансы на длительную эксплуатацию машины.

Об этом написал Slash Gear.

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Масла большого пробега

Специально разработанный вид масла, предназначенный для использования в моторах, уже имеющих значительный пробег (обычно от 100 000 км и выше), обладает несколькими ключевыми характеристиками особенно полезных для старых двигателей.

Впрочем, есть одно важное замечание, если мотор уже находится в очень плохом состоянии, это масло не решит его проблемы волшебным образом.

Основные характеристики

  • Улучшенные добавки. Моторное масло для большого пробега содержит больше присадок, таких как антиоксиданты, модификаторы трения и детергентные добавки. Это помогает уменьшить износ деталей, улучшить их чистоту и продлить срок службы агрегата.
  • Вязкость. Эти масла обладают специально подобранной вязкостью, что обеспечивает оптимальную защиту при изменении температуры и нагрузки, а также помогает уменьшить потери мощности.
  • Уменьшение протечек. Масла содержат средства для уплотнения, которые помогают в борьбе с протечками масла, часто возникающими в старых двигателях.

Значение для двигателя

  • Защита от износа. Масло для большого пробега обеспечивает лучшую защиту деталей двигателя, уменьшая трение и износ, что критически важно для старых двигателей.
  • Чистота двигателя. Благодаря детергентным добавкам, такое масло помогает поддерживать чистоту двигателя, предотвращая образование отложений и нагара, что может привести к ухудшению работы агрегата.
  • Улучшение герметичности. Благодаря добавкам, помогающим уплотнительным резинкам, масло способствует лучшей герметизации, что уменьшает потери масла и улучшает компрессию.
  • Сохранение производительности. Использование моторного масла для большого пробега может улучшить общую производительность и эффективность работы двигателя.
  • Продление срока службы. С помощью регулярного использования такого типа масла, владельцы автомобилей могут продлить срок службы двигателя и снизить риск серьезных повреждений.

Ранее мы писали, что можно долить в двигатель авто, когда в дороге резко упал уровень масла. Также эксперты назвали шесть причин высокого расхода масла в авто и объяснили, как их устранить без капремонта двигателя.

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