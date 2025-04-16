Коли моторну оливу треба потрібно міняти частіше ніж через 10 000 км

Заміна оливи. Фото: freepik.com

Зазвичай виробники автомобілів рекомендують міняти моторну оливу раз на рік або через кожні 10 000-15 000 км. Втім, досвідчені механіки зазначають, що такі регламенти не завжди сумісні з умовами експлуатації машини, та назвали випадки, коли мастило треба замінювати значно частіше.

Про це написав SUV News.

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Залежить від мотогодин

Якщо автомобіль експлуатується в міських умовах, то двигун частіше працює на холостому ходу (у заторах). У підсумку пробіг може бути не таким й великим, а олива зношується. Тобто мотогодини важливіші за пробіг.

Сучасні турбодвигуни

Агрегат з наддувом працює за високих температур та навантажень. За таких умов олива деградує швидше.

Якість палива

В Україні можна зустріти бензин або дизель сумнівної якості, що призводить до забруднення системи та підвищує навантаження на мастило.

Умови експлуатації

Під час сильних морозів та перепадів температур, їзди на короткі дистанції та частих запусків двигуна олива зношується набагато швидше.

За таких умов експлуатації автомеханіки рекомендують скоротити інтервал заміни моторної оливи до 5000-7500 км пробігу.

Раніше ми писали про способи визначення якості моторної оливи за кольором. Також експерти пояснили, яка моторна олива краща — в пластику чи в металевих банках.