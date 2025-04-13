Яку оливу не варто заливати у двигун авто

Механік заливає моторну оливу. Фото: freepik.com

Вибір правильної моторної оливи для автомобіля є ключовим аспектом, який впливає на загальну продуктивність та тривалість експлуатації двигуна. Неправильно підібране мастило може призвести до серйозних проблем, таких як підвищений знос компонентів, перегрів двигуна та навіть його вихід з ладу.

Про це написав Autogid.

Реклама

Читайте також:

Показники в’язкості

Кожен двигун потребує мастила з певною в’язкістю, яка оптимально працює в різних умовах. Якщо олива не відповідає рекомендованим характеристикам, це може призвести до збільшення тертя чи недостатнього змащення, що сприяє швидкому зносу деталей.

Реклама

Промислові та гідравлічні оливи

Ці рідини призначені для інших механізмів та не підходять для автомобільних двигунів, не відповідаючи вимогам до моторних мастил. Через це такі оливи можуть викликати серйозні несправності в роботі мотора.

Протермінована олива

Моторна олива має свій термін придатності, після закінчення якого її властивості втрачаються. Зменшується ефективність очищення, змащення та захисту, що може призвести до ушкоджень двигуна.

Реклама

Контрафактні мастила

Оливи сумнівної якості, особливо придбані без сертифікації або на розлив, можуть серйозно вплинути на стан двигуна, адже підроблені мастила часто містять шкідливі домішки.

Мікс різних типів

Поєднувати синтетичне, напівсинтетичне та мінеральне мастило в одному двигуні не рекомендується. Різні хімічні компоненти можуть вступати в реакцію та завдати шкоди механізмам. У виняткових випадках таке змішування можливо лише тимчасово.

Реклама

Трансмісійна рідина

Оливи, призначені для коробки передач, не підходять для моторів. Вони не мають необхідних змащувальних властивостей для двигунів, їх використання може призвести до серйозних поломок.

Раніше ми писали, чи шкідливий біоетанол в бензині для двигуна авто. Також експерти назвали дріб’язкову проблему, через яку глохне мотор авто.

Реклама