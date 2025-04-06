Недорога проблема, через яку глохне мотор авто

Індикатор перевірки двигуна. Фото: royalworldservice.com.ua

Автомобільний двигун глухне під час руху або взагалі не заводиться. Це може бути ознакою серйозної несправності, але перш ніж панікувати, варто перевірити лише один елемент.

Про це написав Interia.

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Роль датчиків

Дуже часто винуватцем такої проблеми стає датчик положення колінвала. Його пошкодження може викликати низку проблем з роботою двигуна, але, на щастя, заміна цього елемента не завжди коштує дорого.

Двигун внутрішнього згоряння потребує точної синхронізації запалювання та дозування палива. Датчик положення колінчастого вала відповідає за надання інформації про положення та частоту його обертання на контролер двигуна.

Без цих даних комп’ютер не зможе належним чином керувати роботою приводу, що може призвести до проблем з запуском автомобіля, нерівномірної роботи двигуна або навіть зупинки під час руху.

Симптоми пошкодження

Проблеми з датчиком колінвала можуть проявлятися різними способами:

Глухне двигун, як на холостому ході, так і під час руху.

Труднощі із запуском двигуна, особливо коли він теплий.

Нерівномірна робота агрегату приводу: вібрації, ривки, пропуски запалювання.

Двигун переходить в аварійний режим: обмеження потужності та підвищена витрата палива.

Відсутність показань тахометра або його неправильна робота.

Якщо автомобіль раптово вимикається й через деякий час без проблем заводиться, це може бути класичним симптомом несправності датчика положення колінчастого вала.

Ремонт датчика

На щастя, заміна датчика положення колінвала не є складною та дорогою. Ціна нової деталі починається від кількох сотень гривень, хоча є й дорогі варіанти, наприклад, датчик для BMW коштує понад 7000 грн. Вартість роботи залежить в основному від розташування датчика. Зазвичай ремонт займає не більше ніж годину.

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