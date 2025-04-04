Чому двигун авто не заводиться після мийки

Миття двигуна. Фото: autogeekonline.net

Багатьом здається, що миття двигуна дуже проста справа, яка полягає у нанесенні спеціальних препаратів, роботі щіткою та змиванні водою. Але часто можна спостерігати щире здивування водіїв, коли машина після усіх цих процедур вже не заводиться.

Як правильно мити мотор написав Auto Swiat.

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Базові поради

Часто водії не звертають уваги, що під капотом є багато елементів, для яких прямий контакт з водою може виявитися шкідливим. Проблеми з електросистемою та електронікою є найсерйознішими ризиками при митті двигуна. Вони можуть знерухомити машину — в гіршому випадку надовго.

Потрібно захистити будь-які електричні або електронні компоненти фольгою або стрічкою. Зокрема, це стосується запобіжників, форсунок, котушок запалювання, контролерів двигуна та аксесуарів.

Ніколи не розпилюйте препарати на гарячий двигун. По-перше, це може призвести до пошкоджень, по-друге, вони виділяють шкідливі пари. Термоудар може пошкодити різні компоненти (навіть каталізатор, якщо він знаходиться під капотом), а крім того, алюмінієві компоненти після миття матимуть вигляд поверхнево окиснених.

Мийка високого тиску

Якщо використовуєте мийку високого тиску, не бризкайте на двигун з близької відстані. Це може завдати шкоди. Під загрозою знаходяться різні компоненти обладнання, наприклад, кабелі. Також вода може потрапити навіть у двигун.

Не намагайтеся силою видалити забруднення зблизька. Безпечніше використовувати жорстку щітку або повторно нанести мийний засіб.

При промиванні двигуна не направляйте сильний струмінь у повітрозабірники. Якщо вода потрапила в камери згоряння, двигун може запуститися востаннє. Варто захистити отвір для входу повітря шматочком фольги та скотчем.

Сушка та запуск двигуна

Важливо дати двигуну від кількох до кількох десятків хвилин, щоб висохнути після його миття, або негайно закінчити сушку стисненим повітрям. Таким чином усувається проблема з запуском агрегату. Не намагайтеся завести мокрий мотор.

Якщо після промивання залишилася вода в поглибленнях інжектора або свічок запалювання (бензинові двигуни) — їх також треба просушити стисненим повітрям, яке чудово потрапляє в усі закутки та щілини.

Додатково після миття та сушіння двигуна рекомендуємо захистити пластикові деталі моторного відсіку (патрубки та декоративні накладки) матовим спреєм для приладової панелі.

Якщо автомобіль оснащений ГБО, перші десятки кілометрів після запуску варто проїхати на бензині. Пристрої, що зріджують газ, можуть бути надзвичайно чутливими до вологи.

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