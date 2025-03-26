П’ять кращих малолітражних двигунів авто останніх років

Двигун Toyota 1.2T. Фото: eurekar.co.uk

Гарні мотори малого об’єму з турбонаддувом та різними рішеннями для зниження витрати палива існують. Це доводить приклад п’яти успішних двигунів останнього часу.

Про це написав Interia.

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1.5T VTEC Honda

Двигун дебютував у 2017 році в Honda Civic десятого покоління. Це компактний мотор з 16-клапанною головкою, прямим уприскуванням, турбонаддувом та системою VTEC. Ремінь ГРМ приводиться в рух безвідмовним ланцюгом, а випускний колектор з'єднаний з головкою блоку. Мотор добре працює в Civic та HR-V, але гірше в CR-V, особливо з приводом 4x4 та CVT. При дотриманні інтервалів заміни оливи кожні 10 000-15 000 км двигун не викликає проблем.

1.0T GDI Kia/Hyundai

Двигун 1.0T-GDI дебютував у 2014 році та вважається дуже вдалим. Він базується на старішому 1.0 MPI, але має алюмінієвий блок, безпосереднє уприскування, змінні фази на обох валах та турбокомпресор, також впроваджена інноваційна система контролю температури. Три циліндри залишилися без змін. Рекомендується поєднувати його з механічною коробкою передач, оскільки трансмісія з подвійним зчепленням може викликати проблеми. Ідеально підходить для малих та компактних авто.

0.9 TCe Renault

Трициліндровий 898-кубовий двигун найкраще працюватиме в таких автомобілях, як Twingo, Micra та Clio (або Captur). Мотор має непряме впорскування, а змінні фази газорозподілу відбуваються лише на стороні впуску. Турбіна має фіксовану геометрію, але використовується інтеркулер. Велика перевага — вага менш як 100 кг. По довговічності дуже добре, але є умова: регулярне обслуговування. Використовується з газовою установкою. Рекомендується лише заводська версія ГБО з посиленими сідлами клапанів.

Toyota 1.2T

Двигун має чотири циліндри, безпосереднє уприскування, турбонаддув та систему управління клапанами VVT-i. Мотор має дуже високу культуру експлуатації, споживає мало палива та забезпечує достатню продуктивність у таких автомобілях, як CH-R або Corolla. Ланцюг ГРМ міцний, що важливо, адже для його заміни Toyota рекомендує зняти двигун.

1.0 TSI VW

Трициліндровий двигун Volkswagen Group можна знайти в багатьох автомобілях, зокрема в машинах розміром зі Skoda Octavia III (версія 115 HP). Мотор має алюмінієву конструкцію, безпосереднє вприскування, турбонаддув, змінну фазу газорозподілу на валу впускного клапана та випускний колектор, інтегрований у головку та окрему систему охолодження турбіни. Агрегат відрізняється низькою витратою палива та високою надійністю. Але варто пам’ятати, що для заміни комплекту ГРМ потрібні спеціальні інструменти.

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