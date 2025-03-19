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Чотири найгірші бензинові двигуни для авто останніх років

19 березня 2025 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Найгірші малолітражні двигуни авто останніх років
Ремонт бензинового двигуна. Фото: dewdneyauto.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Малолітражні бензинові двигуни мали забезпечити гарну динаміку та низьку витрату палива. На жаль, деякі з них виявилися дуже ненадійними.

Найгірші двигуни малого об’єму назвали експерти Interia.

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  • Двигун Honda 1.0 VTEC (P10A2)

Двигун P10A2 використовувався у 10-му поколінні Honda Civic 2017 року з потужністю 129 к.с. (пізніше 126 к.с.). Модель розганялася до 100 км/год за 10,2-11,2 с, а витрата пального складала від 4,7 до 5 л на 100 км. Однак двигун виявився проблемним, що знизило ціни на Civic в порівнянні з версією з 1,5-літровим мотором. Недоліки проявилися через шків, який пошкоджував ремінь ГРМ, що призводило до перегріву циліндрів. У 11 поколінні виробник відмовився від P10A2.

  • Двигун 1.2 PureTech (EB) від PSA/Stellantis

Мотор часто хвалили за продуктивність та низьку витрату пального, але з часом виникли проблеми з ременем ГРМ у масляній ванні. Через пряме впорскування паливо могло потрапляти в оливу при коротких поїздках, розчиняючи ремінь. Конструкція зубчастих передач також була ненадійною, що призводило до засмічення вакуумної помпи та масляного фільтра, а інтервали заміни ременя варіювались: виробник зменшив їх з 180 000 до 160 000 км, а механіки радили 60 000-80 000 км. Проблеми частково усунули у 2023 році з переходом на двигун з ланцюговим ГРМ.

  • Двигун Ford 1.0 EcoBoost

Агрегати 1.0 EcoBoost, випущені з 2012 по 2018 роки, спочатку мали ремінний привід у масляній ванні, але згодом були модернізовані на ланцюг. Хоча двигун має переваги, він не дуже економічний при динамічній їзді в автомобілях, розміром з Focus чи Mondeo. Основна проблема — низька якість головки двигуна, яка може пошкоджувати масляні канали, а заміна верху не завжди розв’язує проблему. Також бувають негаразди з падінням тиску пального через зношений кулачок помпи та з перегрівом мотора. Рекомендується уникати цього двигуна.

  • Renault 1.2 TCe (H5Ht)

Двигун випускався з 2012 по 2018 роки та встановлювався на багатьох моделях Renault та Dacia. Це компактний агрегат з безпосереднім уприскуванням і турбонаддувом, але має чотири циліндри, що покращує його роботу. Однак це не надійний мотор. Основна проблема — надмірна витрата моторної оливи (до літра на 1000 км), ймовірно, через недостатню потужність масляної помпи. Також є проблеми з натягачами ланцюга ГРМ, що можуть спричинити серйозні поломки. У 2015 році виробник випустив вдосконалену версію Energy, але варто віддавати перевагу іншим двигунам.

Раніше ми писали, чому варто відмовитися від авто з потужним двигуном. Також експерти пояснили, яка моторна олива краща — в пластикових пляшках чи в металевих банках.

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