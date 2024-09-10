Як водій може швидко та назавжди вбити двигун авто — відповідь механіка

Двигун. Фото: airtasker.com

Термін експлуатації автомобільного мотора залежить від багатьох факторів — манери водіння, технічного обслуговування, умов їзди тощо. Часто самі водії виявляються винними у рекордно швидкому псуванні двигуна.

Що може стати причиною пошкодження мотора, написав Dexpens.

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Високі та низькі обороти

Якщо постійно їздити на високій швидкості, газувати та викручувати двигун до осічки, мотор в один чудовий момент просто заклинить. При розборі силового агрегату з'ясується, що зламані поршневі кільця.

Прогрів двигуна

Нехтування прогріванням двигуна може призвести до загущення масла та погіршення його якостей. Результат — передчасний знос елементів мотора.

Економія на компонентах

Несвоєчасна заміна масляних фільтрів та свічок, використання дешевих запчастин та витратних матеріалів, недотримання термінів проходження техогляду на СТО. Все це як мінімум скорочує ресурс мотора, але переважно агрегат просто достроково виходить з ладу без можливості відновлення.

Догляд за радіатором

Радіатор потрібно ретельно промивати та продувати стиснутим повітрям. Якщо цього не робити, то він засмітиться, а двигун перегріватиметься, адже йому не вистачатиме вентилювання.

Невідповідне пальне

Високооктанове пальне має вчасно згоряти під час робочого ходу. Якщо цього не відбувається через невідповідність такого виду палива машині, то можуть прогоріти клапани та випускні сідла.

Використання невідповідного низькооктанового бензину може призвести до детонації та мимовільного займання мотора.

Раніше ми писали, навіщо надягати на масляний фільтр гвинтовий хомут. Також розповідали, що таке детонація пального у двигуні, чим вона небезпечна та як її уникнути.