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Чего категорически нельзя делать, чтобы преждевременно не убить двигатель авто

10 сентября 2024 07:35
Святослав Мотюженко - Редактор
Как водитель может быстро и навсегда убить двигатель авто — ответ механика
Двигатель. Фото: airtasker.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Срок эксплуатации автомобильного мотора зависит от многих факторов — манеры вождения, технического обслуживания, условий езды и т.д. Часто сами водители оказываются виновными в рекордно быстрой порче двигателя.

Что может стать причиной повреждения двигателя, написал Dexpens.

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Высокие и низкие обороты

Если постоянно ездить на высокой скорости, газовать и выкручивать двигатель до осечки, мотор в один прекрасный момент просто заклинит. При разборе силового агрегата выяснится, что сломаны поршневые кольца.

Прогрев двигателя

Несоблюдение прогрева двигателя может привести к загущению масла и ухудшению его качеств. Результат — преждевременный износ элементов мотора.

Экономия на компонентах

Несвоевременная замена масляных фильтров и свеч, использование дешевых запчастей и расходных материалов, несоблюдение сроков прохождения техосмотра на СТО. Все это как минимум сокращает ресурс мотора, но главным образом агрегат просто досрочно выходит из строя без возможности обновления.

Уход за радиатором

Радиатор следует тщательно промывать и продувать сжатым воздухом. Если этого не делать, то он засорится, а двигатель будет перегреваться, ведь ему не хватит вентилирования.

Неподходящее горючее

Высокооктановое топливо должно своевременно сгорать во время рабочего хода. Если этого не происходит из-за несоответствия такого вида топлива машине, то могут прогореть клапаны и выпускные седла.

Использование несоответствующего низкооктанового бензина может привести к детонации и самопроизвольному возгоранию двигателя.

Ранее мы писали, зачем надевать на масляный фильтр винтовой хомут. Также рассказывали, что такое детонация горючего в двигателе, чем она опасна и как ее избежать.

авто советы автомобиль водители Мотор двигатель

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