Чому краще не купляти авто з потужним двигуном

Автомобілі з потужними двигунами. Фото: caranddriver.com

Для водіїв, які над усе цінують швидкість та динаміку, потужні автомобілі здаються межею мрій. Втім, перед купівлею машини з великою кількістю кінських сил варто зважити на кілька вагомих причин.

Про це написав ZUBR.

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Витрати на експлуатацію

Запчастини та техобслуговування автомобілів з потужними двигунами коштують значно дорожче. Також вони вимагають більшої кількості пального на 100 км пробігу. При цьому зазвичай такі мотори потребують дорожчого пального з вищим октановим числом.

Податки та страховка

В Україні транспортний податок та страхові тарифи залежать від потужності двигуна. Потужні автомобілі вважаються ризикованішими, що підвищує вартість КАСКО та ОСЦПВ.

Ресурс двигуна

Сучасні потужні мотори зазвичай оснащені турбонаддувом, який створює додаткове навантаження на двигун. Через це його ресурс скорочується, а ремонт обходиться значно дорожче, ніж у менш потужних атмосферних аналогів.

Перевищення швидкості

На потужному авто банально немає де їздити. Тобто можливості такої машини залишаються нереалізованими через обмеження швидкості. В Україні дозволені ліміти — 50 км/год у містах й до 130 км/год на трасах. А невгамовне бажання розігнатися може призвести до штрафів або навіть аварій.

Керування та безпека

Різке прискорення й висока швидкість на авто з потужним двигуном підвищують ризик втрати контролю над автомобілем, особливо на слизькій дорозі. Недосвідчені водії на таких машинах частіше потрапляють у небезпечні ситуації.

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