Найпотужніше легкове авто у 2024 році — виняткові 2269 кінських сил

Koenigsegg Gemera. Фото: topgear.com

З розвитком електричних технологій автомобілі з потужністю понад 1000 к.с. стали реальністю для седанів та кросоверів. Проте шведський гіперкар Koenigsegg Gemera залишається фаворитом, адже теж може вмістити на борту трьох пасажирів, зберігаючи при цьому виняткову потужність.

Про це написав Car Buzz.

Читайте також:

Koenigsegg Gemera

Фото: carbuzz.com

Початкова пропозиція силового агрегату була унікальною, поєднуючи 2-літровий 3-циліндровий двигун з подвійним турбонаддувом та три електромотори. Цікаво, що 3-баковий двигун не має розподільних валів. Замість цього — технологія Freevalve, що складається з електронних приводів для керування клапанами.

Загалом Gemera видає 1727 к.с. та 3499 Нм крутного моменту. Розгін до 100 км/год займає лише 1,9 секунди, а максимальна швидкість становить 399 км/год.

Також Koenigsegg пропонує 5-літровий твін-турбо V8 Gemera, оснащений електродвигуном. Загальна потужність моделі V8 становить 2269 к.с. та 2750 Нм крутного моменту.

Найпотужніші легковики світу у 2024 році

Koenigsegg Gemera: 2269 к.с. Lotus Evija: 1972 к.с. Rimac Nevera: 1877 к.с. Hennessey Venom F5: 1817 к.с. Koenigsegg Jesko: 1603 к.с. Bugatti Chiron: 1577 к.с. Koenigsegg Regera: 1489 к.с. Lucid Air Sapphire: 1234 к.с. Mercedes-AMG One: 1049 к.с. McLaren Speedtail: 1,036 к.с. Tesla Model X Plaid: 1020 к.с. Tesla Model S Plaid: 1020 к.с. Ferrari SF90 XX Stradale: 1016 к.с. Lamborghini Revuelto: 1001 к.с. GMC Hummer EV Pickup:1000 к.с.

Раніше ми писали, що гіперкар за 3 000 000 доларів згорів під час перегонів з невідомих причин. Також повідомлялося, що хакери викрали Lamborghini, змінивши маршрут його перевезення.