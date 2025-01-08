Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Понад 2200 кінських сил — найпотужніше легкове авто у 2024 році arrow

Понад 2200 кінських сил — найпотужніше легкове авто у 2024 році

8 січня 2025 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Найпотужніше легкове авто у 2024 році — виняткові 2269 кінських сил
Koenigsegg Gemera. Фото: topgear.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

З розвитком електричних технологій автомобілі з потужністю понад 1000 к.с. стали реальністю для седанів та кросоверів. Проте шведський гіперкар Koenigsegg Gemera залишається фаворитом, адже теж може вмістити на борту трьох пасажирів, зберігаючи при цьому виняткову потужність.

Про це написав Car Buzz.

Читайте також:

Koenigsegg Gemera

Koenigsegg Gemera -- найпотужніший легковик у світі.
Фото: carbuzz.com

Початкова пропозиція силового агрегату була унікальною, поєднуючи 2-літровий 3-циліндровий двигун з подвійним турбонаддувом та три електромотори. Цікаво, що 3-баковий двигун не має розподільних валів. Замість цього — технологія Freevalve, що складається з електронних приводів для керування клапанами.

Загалом Gemera видає 1727 к.с. та 3499 Нм крутного моменту. Розгін до 100 км/год займає лише 1,9 секунди, а максимальна швидкість становить 399 км/год.

Також Koenigsegg пропонує 5-літровий твін-турбо V8 Gemera, оснащений електродвигуном. Загальна потужність моделі V8 становить 2269 к.с. та 2750 Нм крутного моменту.

Найпотужніші легковики світу у 2024 році

  1. Koenigsegg Gemera: 2269 к.с.
  2. Lotus Evija: 1972 к.с.
  3. Rimac Nevera: 1877 к.с.
  4. Hennessey Venom F5: 1817 к.с.
  5. Koenigsegg Jesko: 1603 к.с.
  6. Bugatti Chiron: 1577 к.с.
  7. Koenigsegg Regera: 1489 к.с.
  8. Lucid Air Sapphire: 1234 к.с.
  9. Mercedes-AMG One: 1049 к.с.
  10. McLaren Speedtail: 1,036 к.с.
  11. Tesla Model X Plaid: 1020 к.с.
  12. Tesla Model S Plaid: 1020 к.с.
  13. Ferrari SF90 XX Stradale: 1016 к.с.
  14. Lamborghini Revuelto: 1001 к.с.
  15. GMC Hummer EV Pickup:1000 к.с.

Раніше ми писали, що гіперкар за 3 000 000 доларів згорів під час перегонів з невідомих причин. Також повідомлялося, що хакери викрали Lamborghini, змінивши маршрут його перевезення.

рейтинг авто автомобіль Мотор суперкар двигун

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:02 Чоловік подав до суду через штраф від ТЦК — яке рішення ухвалили

08:00 Авіакатастрофа рейсу PS752 МАУ — розслідування та вироки

08:00 Фіндопомога УВКБ ООН у січні — хто отримає 10,8 тис. грн

Text

08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

07:30 Сім днів для оновлення даних у ТЦК — що загрожує порушникам

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

07:25 Вивели на відновлення — які виплати надаються воїнам

07:01 ПриватБанк звернувся до клієнтів з проханням — що треба зробити

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

Ексклюзив

06:32 Зник безвісти у першому ж бою, — історія військового із 47-ї ОМБ

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

08:02 Чоловік подав до суду через штраф від ТЦК — яке рішення ухвалили

08:00 Авіакатастрофа рейсу PS752 МАУ — розслідування та вироки

08:00 Фіндопомога УВКБ ООН у січні — хто отримає 10,8 тис. грн

07:30 Сім днів для оновлення даних у ТЦК — що загрожує порушникам

07:25 Вивели на відновлення — які виплати надаються воїнам

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

07:01 ПриватБанк звернувся до клієнтів з проханням — що треба зробити

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

Ексклюзив

06:32 Зник безвісти у першому ж бою, — історія військового із 47-ї ОМБ

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає у січні — ціни на зернові в Україні

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

Text

08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

7 січня 2025
Text

22:57 Збиття шести ракет за допомогою F-16 — авіаексперт прокоментував

Text

21:59 Попенко спрогнозував підвищення тарифів на світло

Text

19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

Text

17:50 Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Лікар пояснив, кому загрожує новий вірус з Китаю

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

16:43 У ЗСУ пояснили, чому росіяни пускають ракети одна до одної

Text

13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

Text

12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

Text

10:33 Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем