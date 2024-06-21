ТОП-5 найпотужніших американських автомобілів за всю історію

У кого більше коней — ТОП-5 найпотужніших американських автомобілів
Попри те, що за останнє десятиліття ефективніші турбокомпресори почали переважати в автомобільній промисловості, багато брендів з США залишилися вірними також й великому робочому об’єму двигуна. В добірку потрапили автомобілі потужністю понад 1000 кінських сил.
Рейтинг склали фахівці Hot Cars.
1. 2020 Hennessey Venom
Twin-Turbo V8: 1817 кінських сил
Hennessey для проєкту обрала твін-турбо V8 на 6,6-літровий об’єм. Позаяк сьогодні електромобілі стають улюбленими транспортними засобами для багатьох виробників, шанси на те, що досягнення компанії будуть затьмарені, щороку стають меншими.
2. 2020 SSC Tuatara
Twin-Turbo V8: 1726 кінських сил
Прагнучи створити найпотужніший двигун з ДВЗ, компанія SSC (Shelby Super Cars) зробила все можливе для 5,9-літрового V8 з твін-турбо свого гіперкара Tuatara. Двигун працює на етанолі або метанолі.
3. 2017 Saleen
Twin-Turbo V8: 1300 кінських сил
Автомобіль оснащений 7-літровим V8 з подвійним турбонаддувом. Крім того, гіперкарів зі складним аеродинамічним пакетом, було виготовлено лише сім екземплярів, кожен вартістю по 1 000 000 доларів.
4. 2007 SSC Ultimate Aero
Twin-Turbo V8: 1183 кінських сил
Завдяки 6,3-літровому V8 з подвійним турбонаддувом авто досягало максимальної швидкості 413 км/год. Перший серійний SSC Ultimate Aero TT був проданий на eBay за 431 100 доларів. Тираж автомобіля склав 25 екземплярів.
5. 2023 Dodge Demon 170
Supercharged V8: 1025 кінських сил
Авто отримало 6,2-літровий V8, новий нагнітач, паливні форсунки з більшим потоком, впускні клапани тощо. Це зробило його найпотужнішим серійним автомобілем, який коли-небудь створював Dodge. Тираж обмежений 3 300 одиницями.
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