Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow У кого більше коней — ТОП-5 найпотужніших американських автомобілів arrow

У кого більше коней — ТОП-5 найпотужніших американських автомобілів

21 червня 2024 19:50
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
ТОП-5 найпотужніших американських автомобілів за всю історію
Американські гіперкари. Фото: autoevolution.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Попри те, що за останнє десятиліття ефективніші турбокомпресори почали переважати в автомобільній промисловості, багато брендів з США залишилися вірними також й великому робочому об’єму двигуна. В добірку потрапили автомобілі потужністю понад 1000 кінських сил.

Рейтинг склали фахівці Hot Cars.

Читайте також:

1. 2020 Hennessey Venom

Twin-Turbo V8: 1817 кінських сил

У кого більше коней — ТОП-5 найпотужніших американських автомобілів - фото 1
Фото: hotcars.com

Hennessey для проєкту обрала твін-турбо V8 на 6,6-літровий об’єм. Позаяк сьогодні електромобілі стають улюбленими транспортними засобами для багатьох виробників, шанси на те, що досягнення компанії будуть затьмарені, щороку стають меншими.

2. 2020 SSC Tuatara

Twin-Turbo V8: 1726 кінських сил

У кого більше коней — ТОП-5 найпотужніших американських автомобілів - фото 2
Фото: hotcars.com

Прагнучи створити найпотужніший двигун з ДВЗ, компанія SSC (Shelby Super Cars) зробила все можливе для 5,9-літрового V8 з твін-турбо свого гіперкара Tuatara. Двигун працює на етанолі або метанолі.

3. 2017 Saleen

Twin-Turbo V8: 1300 кінських сил

У кого більше коней — ТОП-5 найпотужніших американських автомобілів - фото 3
Фото: hotcars.com

Автомобіль оснащений 7-літровим V8 з подвійним турбонаддувом. Крім того, гіперкарів зі складним аеродинамічним пакетом, було виготовлено лише сім екземплярів, кожен вартістю по 1 000 000 доларів.

4. 2007 SSC Ultimate Aero

Twin-Turbo V8: 1183 кінських сил

У кого більше коней — ТОП-5 найпотужніших американських автомобілів - фото 4
Фото: wikipedia.org

Завдяки 6,3-літровому V8 з подвійним турбонаддувом авто досягало максимальної швидкості 413 км/год. Перший серійний SSC Ultimate Aero TT був проданий на eBay за 431 100 доларів. Тираж автомобіля склав 25 екземплярів.

5. 2023 Dodge Demon 170

Supercharged V8: 1025 кінських сил

У кого більше коней — ТОП-5 найпотужніших американських автомобілів - фото 5
Фото: hotcars.com

Авто отримало 6,2-літровий V8, новий нагнітач, паливні форсунки з більшим потоком, впускні клапани тощо. Це зробило його найпотужнішим серійним автомобілем, який коли-небудь створював Dodge. Тираж обмежений 3 300 одиницями.

Раніше експерти назвали американські авто із найнижчими витратами на обслуговування у 2024 році. Також ми писали, чому українці утримуються від купівлі американських "битків" у 2024 році.

США
рейтинг
авто
автомобіль
суперкар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту