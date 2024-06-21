ТОП-5 самых мощных американских автомобилей за всю историю

Американские гиперкары. Фото: autoevolution.com

Несмотря на то, что за последнее десятилетие более эффективные турбокомпрессоры стали преобладать в автомобильной промышленности, многие бренды из США остались верны также большому рабочему объему двигателя. В подборку попали автомобили мощностью более 1000 лошадиных сил.

Рейтинг составили специалисты Hot Cars.

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1. 2020 Hennessey Venom

Twin-Turbo V8: 1817 лошадиных сил

Фото: hotcars.com

Hennessey для проекта выбрала твин-турбо V8 на 6,6-литровый объем. Поскольку сегодня электромобили становятся любимыми транспортными средствами для многих производителей, шансы на то, что достижения компании будут побиты, с каждым годом становятся меньше.

2. 2020 SSC Tuatara

Twin-Turbo V8: 1726 лошадиных сил

Фото: hotcars.com

Стремясь создать самый мощный двигатель с ДВС, компания SSC (Shelby Super Cars) сделала все возможное для 5,9-литрового V8 с твин-турбо своего гиперкара Tuatara. Двигатель работает на этаноле или метаноле.

3. 2017 Saleen

Twin-Turbo V8: 1300 лошадиных сил

Фото: hotcars.com

Автомобиль оснащен 7-литровым V8 с двойным турбонаддувом. Кроме того, гиперкаров со сложным аэродинамическим пакетом было изготовлено лишь семь экземпляров, каждый стоимостью по 1 000 000 долларов.

4. 2007 SSC Ultimate Aero

Twin-Turbo V8: 1183 лошадиных сил

Фото: wikipedia.org

Благодаря 6,3-литровому V8 с двойным турбонаддувом авто достигало максимальной скорости 413 км/ч. Первый серийный SSC Ultimate Aero TT был продан на eBay за 431 100 долларов. Тираж автомобиля составил 25 экземпляров.

5. 2023 Dodge Demon 170

Supercharged V8: 1025 лошадиных сил

Фото: hotcars.com

Автомобиль получил 6,2-литровый V8, новый нагнетатель, топливные форсунки с большим потоком, впускные клапаны и т.д. Это сделало его самым мощным серийным автомобилем, когда-либо создававшимся Dodge. Тираж ограничен 3 300 единицами.

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