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У кого больше лошадей — ТОП-5 самых мощных американских автомобилей

21 июня 2024 19:50
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
ТОП-5 самых мощных американских автомобилей за всю историю
Американские гиперкары. Фото: autoevolution.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Несмотря на то, что за последнее десятилетие более эффективные турбокомпрессоры стали преобладать в автомобильной промышленности, многие бренды из США остались верны также большому рабочему объему двигателя. В подборку попали автомобили мощностью более 1000 лошадиных сил.

Рейтинг составили специалисты Hot Cars.

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1. 2020 Hennessey Venom

Twin-Turbo V8: 1817 лошадиных сил

У кого больше лошадей - ТОП-5 самых мощных американских автомобилей - фото 1
Фото: hotcars.com

Hennessey для проекта выбрала твин-турбо V8 на 6,6-литровый объем. Поскольку сегодня электромобили становятся любимыми транспортными средствами для многих производителей, шансы на то, что достижения компании будут побиты, с каждым годом становятся меньше.

2. 2020 SSC Tuatara

Twin-Turbo V8: 1726 лошадиных сил

У кого больше лошадей - ТОП-5 самых мощных американских автомобилей - фото 2
Фото: hotcars.com

Стремясь создать самый мощный двигатель с ДВС, компания SSC (Shelby Super Cars) сделала все возможное для 5,9-литрового V8 с твин-турбо своего гиперкара Tuatara. Двигатель работает на этаноле или метаноле.

3. 2017 Saleen

Twin-Turbo V8: 1300 лошадиных сил

У кого больше лошадей - ТОП-5 самых мощных американских автомобилей - фото 3
Фото: hotcars.com

Автомобиль оснащен 7-литровым V8 с двойным турбонаддувом. Кроме того, гиперкаров со сложным аэродинамическим пакетом было изготовлено лишь семь экземпляров, каждый стоимостью по 1 000 000 долларов.

4. 2007 SSC Ultimate Aero

Twin-Turbo V8: 1183 лошадиных сил

У кого больше лошадей - ТОП-5 самых мощных американских автомобилей - фото 4
Фото: wikipedia.org

Благодаря 6,3-литровому V8 с двойным турбонаддувом авто достигало максимальной скорости 413 км/ч. Первый серийный SSC Ultimate Aero TT был продан на eBay за 431 100 долларов. Тираж автомобиля составил 25 экземпляров.

5. 2023 Dodge Demon 170

Supercharged V8: 1025 лошадиных сил

У кого больше лошадей - ТОП-5 самых мощных американских автомобилей - фото 5
Фото: hotcars.com

Автомобиль получил 6,2-литровый V8, новый нагнетатель, топливные форсунки с большим потоком, впускные клапаны и т.д. Это сделало его самым мощным серийным автомобилем, когда-либо создававшимся Dodge. Тираж ограничен 3 300 единицами.

Ранее эксперты назвали американские автомобили с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году. Также мы писали, почему украинцы воздерживаются от покупки американских "битков" в 2024 году.

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