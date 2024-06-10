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Почему украинцы больше не покупают битые автомобили на аукционах в США — эксперты

10 июня 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Мобилизация авто — почему украинцы больше не покупают битые машины в США
Авто для страхового аукциона в США. Фото: iaai.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В мае украинцы почти перестали принимать участие в американских страховых аукционах Copart и IAAI. Хотя до этого наша страна уверенно держалась в десятке крупнейших покупателей американских "битков".

Об этом сообщил Auto24.

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Еще с 8 по 14 апреля 2024 года украинцы выкупили 1321 машину на этих аукционах, что соответствовало седьмому месту в рейтинге стран, наиболее активно бравших разбитые авто в США.

 

Почему украинцы больше не покупают битые автомобили на аукционах в США - эксперты - фото 1
Инфографика: Autoastat

Но в мае украинцы исчезли из рейтинга крупнейших покупателей американских "битков". К примеру, с 20 по 26 мая 2024 года место Украины в ТОП-10 самых активных потребителей аукционов Copart и IAAI заняла африканская Ливия.

По данным Укравтопром, в первом квартале 2024 года из США было импортировано 14517 новых и подержанных легковых автомобилей, что составляет 16,8% всего импорта в Украину.

Причины снижения интереса

По словам дилера авто из США, директора компании DayDrive Дмитрия Буряка, сегодня количество заказов по сравнению с началом года снизилось на 60%, некоторые отказываются от автомобилей, даже если уже их купили на аукционе в США. По мнению дилера, это связано с новым законом о мобилизации в Украине.

Хотя еще нет реального механизма мобилизации второго авто в собственности физлиц на нужды ВСУ, украинцы не рискуют ставить на учет еще одно авто. Ведь такие автомобили после импорта нуждаются в ремонте.

Ранее водители из США назвали худшие и лучшие автомобили.

Украина
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