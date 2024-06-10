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Чому українці більше не купують биті автомобілі на аукціонах в США — експерти

10 червня 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Мобілізація авто — чому українці більше не купують биті машини в США
Авто для страхового аукціону в США. Фото: iaai.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В травні українці майже припинили брати участь в американських страхових аукціонах Copart та IAAI. Хоча до того наша країна впевнено трималася в десятці найбільших покупців американських "битків".

Про це повідомив Auto24.

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Статистика покупок

Ще з 8 по 14 квітня 2024 року українці викупили 1321 машину на цих аукціонах, що відповідало сьомому місцю в рейтингу країн, які найактивніше брали розбиті авто в США. 

 

Чому українці більше не купують биті автомобілі на аукціонах в США — експерти - фото 1
Інфографіка: Autoastat

Але в травні українці зникли з рейтингу найбільших покупців американських "битків". Наприклад, з 20 по 26 травня 2024 року місце України у ТОП-10 найактивніших споживачів аукціонів Copart та IAAI посіла африканська Лівія.

За даними Укравтопром, в першому кварталі 2024 року зі США було імпортовано 14517 нових та вживаних легкових автомобілів, що становить 16,8% від усього імпорту в Україну.

Причини зниження інтересу

За словами дилера авто з США директора компанії DayDrive Дмитро Буряка, сьогодні кількість замовлень у порівнянні з початком року знизилась на 60%, дехто відмовляються від автомобілів, навіть якщо вже їх купили на аукціоні в США. На думку дилера, це пов’язано з новим законом про мобілізацію в Україні.

Хоча ще не має реального механізму мобілізації другого авто у власності фізичної на потреби ЗСУ, українці не ризикують ставити на облік ще одне авто. Адже такі автомобілі після імпорту потребують ремонту.

Раніше водії із США назвали найгірші та найкращі автомобілі.

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