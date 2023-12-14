Автобитки з США: головні ризики купівлі українцями таких машин

Страховій компанії в США вигідніше виставити бите авто на продаж, ніж оплачувати його ремонт. Фото: carscrapbuyer.com

Купити автомобіль після ДТП в США, привезти його з-за океану та відновити в Україні коштуватиме до 30% дешевше порівняно з аналогічною моделлю на вітчизняному вторинному ринку. Але окрім вигоди існують великі ризики, про які варто пам'ятати.

Про це написав РБК-Україна.

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Якщо трапляється ДТП, американські страхові компанії вважають за краще не оплачувати ремонт автомобіля, а обрати гарантовані виплати власнику та виставити биту машину на один з найпопулярніших аукціонів в США — Copart, IAAI або Manheim.

Відчутна різниця між вартістю авторемонтних робіт в Україні та в США робить імпорт таких машин в нашу країну вигідною справою.

Це дає можливість українцям за порівняно невеликі кошти стати власником престижних автомобілів. Але, як і в більшості справ, є й великі шанси втратити час та кошти.

Ризики купівлі авто після ДТП в США

Автомобіль може загубитися

З США до покупця в Україні на авто чекає довгий шлях через американські штати, потім океаном до Європи, а звідти автовозом до України. Такою тривалою дорогою з авто може трапитися будь-що.

Ремонт обійдеться дорожче, ніж очікувалося

Після отримання авто на вас можуть чекати несподіванки у вигляді додаткових втрат, адже не завжди можна виявити усі недоліки автомобіля після ДТП — приховані дефекти, неправильно розшифровані ознаки пошкоджень тощо. Також в Україні може виникнути дефіцит певних запчастин або їхнє раптове подорожчання.

Технічні проблеми

Машина після серйозної аварії не може вважатись настільки надійною, наскільки малий її пробіг. Чи кожну дрібницю українська автомайстерня виконає, як прописано в технологічних картах японського, європейського чи американського виробника?

Лише демонтажні та монтажні роботи знижують надійність транспортного засобу. А якщо потрібно відновити силовий каркас кузова з високоміцної сталі або ізолювати 400 В батарею Tesla?

Раніше ми писали про три найнадійніші американські авто з пробігом. Також водії із США назвали найгірші американські автомобілі у 2023 році.