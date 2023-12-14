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Названі головні ризики купівлі українцями битих авто з США

14 грудня 2023 12:38
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Автобитки з США: головні ризики купівлі українцями таких машин
Страховій компанії в США вигідніше виставити бите авто на продаж, ніж оплачувати його ремонт. Фото: carscrapbuyer.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Купити автомобіль після ДТП в США, привезти його з-за океану та відновити в Україні коштуватиме до 30% дешевше порівняно з аналогічною моделлю на вітчизняному вторинному ринку. Але окрім вигоди існують великі ризики, про які варто пам'ятати.

Про це написав РБК-Україна.

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Якщо трапляється ДТП, американські страхові компанії вважають за краще не оплачувати ремонт автомобіля, а обрати гарантовані виплати власнику та виставити биту машину на один з найпопулярніших аукціонів в США — Copart, IAAI або Manheim.

Відчутна різниця між вартістю авторемонтних робіт в Україні та в США робить імпорт таких машин в нашу країну вигідною справою.

Це дає можливість українцям за порівняно невеликі кошти стати власником престижних автомобілів. Але, як і в більшості справ, є й великі шанси втратити час та кошти.

Ризики купівлі авто після ДТП в США

  • Автомобіль може загубитися

З США до покупця в Україні на авто чекає довгий шлях через американські штати, потім океаном до Європи, а звідти автовозом до України. Такою тривалою дорогою з авто може трапитися будь-що.

  • Ремонт обійдеться дорожче, ніж очікувалося

Після отримання авто на вас можуть чекати несподіванки у вигляді додаткових втрат, адже не завжди можна виявити усі недоліки автомобіля після ДТП — приховані дефекти, неправильно розшифровані ознаки пошкоджень тощо. Також в Україні може виникнути дефіцит певних запчастин або їхнє раптове подорожчання.

  • Технічні проблеми

Машина після серйозної аварії не може вважатись настільки надійною, наскільки малий її пробіг. Чи кожну дрібницю українська автомайстерня виконає, як прописано в технологічних картах японського, європейського чи американського виробника?

Лише демонтажні та монтажні роботи знижують надійність транспортного засобу. А якщо потрібно відновити силовий каркас кузова з високоміцної сталі або ізолювати 400 В батарею Tesla?

Раніше ми писали про три найнадійніші американські авто з пробігом. Також водії із США назвали найгірші американські автомобілі у 2023 році.

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