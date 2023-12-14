Автобитки из США: главные риски покупки украинцами таких машин

Страховой компании в США выгоднее выставить битый автомобиль на продажу, чем оплачивать его ремонт. Фото: carscrapbuyer.com

Купить автомобиль после ДТП в США, привезти его из-за океана и восстановить в Украине будет стоить до 30% дешевле по сравнению с аналогичной моделью на отечественном вторичном рынке. Но кроме выгоды существуют большие риски, о которых следует помнить.

Об этом написал РБК-Украина.

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Если случается ДТП, американские страховые компании предпочитают не оплачивать ремонт автомобиля, а выбрать гарантированные выплаты владельцу и выставить битую машину на один из самых популярных аукционов в США — Copart, IAAI или Manheim.

Ощутимая разница между стоимостью авторемонтных работ в Украине и в США делает импорт таких машин в нашу страну выгодным делом.

Это позволяет украинцам за сравнительно небольшие средства стать владельцем престижных автомобилей. Но, как и в большинстве дел, есть и большие шансы потерять время и деньги.

Риски покупки авто после ДТП в США

Автомобиль может потеряться

Из США до покупателя в Украине авто ждет долгий путь через американские штаты, затем по океану в Европу, а оттуда автовозом в Украину. Во время такой продолжительной дороги с автомобилем может случиться что угодно.

Ремонт обойдется дороже, чем ожидалось

После получения машины вас могут ожидать неожиданности в виде дополнительных расходов, ведь не всегда можно обнаружить все недостатки автомобиля после ДТП — скрытые дефекты, неправильно расшифрованные признаки повреждений и т.д. Также в Украине может возникнуть дефицит определенных запчастей или внезапное подорожание.

Технические проблемы

Машина после серьезной аварии не может считаться столь надежной, сколь мал ее пробег. Выполнит ли каждую мелочь украинская автомастерская, как прописано в технологических картах японского, европейского или американского производителя?

Только демонтажные и монтажные работы снижают надежность транспортного средства. А если нужно восстановить силовой каркас кузова из высокопрочной стали или изолировать 400 В батарею Tesla?

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