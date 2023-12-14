Автобитки из США: главные риски покупки украинцами таких машин

Названы главные риски покупки украинцами битых авто из США
Купить автомобиль после ДТП в США, привезти его из-за океана и восстановить в Украине будет стоить до 30% дешевле по сравнению с аналогичной моделью на отечественном вторичном рынке. Но кроме выгоды существуют большие риски, о которых следует помнить.
Об этом написал РБК-Украина.
Если случается ДТП, американские страховые компании предпочитают не оплачивать ремонт автомобиля, а выбрать гарантированные выплаты владельцу и выставить битую машину на один из самых популярных аукционов в США — Copart, IAAI или Manheim.
Ощутимая разница между стоимостью авторемонтных работ в Украине и в США делает импорт таких машин в нашу страну выгодным делом.
Это позволяет украинцам за сравнительно небольшие средства стать владельцем престижных автомобилей. Но, как и в большинстве дел, есть и большие шансы потерять время и деньги.
Риски покупки авто после ДТП в США
- Автомобиль может потеряться
Из США до покупателя в Украине авто ждет долгий путь через американские штаты, затем по океану в Европу, а оттуда автовозом в Украину. Во время такой продолжительной дороги с автомобилем может случиться что угодно.
- Ремонт обойдется дороже, чем ожидалось
После получения машины вас могут ожидать неожиданности в виде дополнительных расходов, ведь не всегда можно обнаружить все недостатки автомобиля после ДТП — скрытые дефекты, неправильно расшифрованные признаки повреждений и т.д. Также в Украине может возникнуть дефицит определенных запчастей или внезапное подорожание.
- Технические проблемы
Машина после серьезной аварии не может считаться столь надежной, сколь мал ее пробег. Выполнит ли каждую мелочь украинская автомастерская, как прописано в технологических картах японского, европейского или американского производителя?
Только демонтажные и монтажные работы снижают надежность транспортного средства. А если нужно восстановить силовой каркас кузова из высокопрочной стали или изолировать 400 В батарею Tesla?
Раньше мы писали о трех самых надежных американских авто с пробегом. Также водители из США назвали самые плохие американские автомобили в 2023 году.
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