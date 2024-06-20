Гіперкар Koenigsegg Jesko вартістю 3 млн доларів згорів вщент на трасі (Відео)

Koenigsegg Jesko. Фото: roadandtrack.com

Днями під час перегонів 6to6Europe Tour 2024 в Греції вщент згорів гіперкар Koenigsegg Jesko. Після цього інциденту шведська компанія-виробник видала наказ про заборону експлуатації автомобіля.

Про це повідомив CarBuzz.

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На щастя, водій та пасажир залишилися неушкодженими. Прикро, автовласник з Іспанії отримав свій гіперкар лише за кілька тижнів до пожежі та встиг проїхати на ньому близько 160 км. Цей Jesko був виготовленим на замовлення зі спеціальним покриттям Koenigsegg Naked Carbon. Варіант один з найдорожчих, адже його ціна становить 3 440 000 доларів.

Причини загоряння невідомі

"Просимо всіх власників та водіїв Jesko утриматися від керування своїми автомобілями, поки ми не матимемо можливості краще зрозуміти ситуацію", — йдеться в електронному листі, надісланому компанією Koenigsegg клієнтам Jesko.

Також виробник заявив, що повідомить власникам, щойно дізнається більше про проблему.

Згорілий Jesko транспортували на завод Koenigsegg у Швецію. Автовиробник спробує з’ясувати, що пішло не так. А якщо необхідно, застосує рішення для розв'язання проблеми. До тих пір власники Jesko повинні залишати свої Jesko в гаражі.

Що таке Koenigsegg Jesko

Компанія Koenigsegg була заснована у 1994 році у Швеції Крістіаном фон Кьонігсеггом, якому на той час виповнилося лише 22 роки. Він поставив собі за мету створити ідеальний суперкар. Першим автомобілем, спроєктованим Крістіаном, став прототип Koenigsegg СС. Протягом 1996 року його тестували на перегонних трасах та в аеродинамічній трубі компанії Volvo.

Модель Jesko, названу на честь Єсько фон Кьонігсегга, батька засновника бренду, вперше представили в березні 2019 року на автосалоні в Женеві. Планується, що випустять лише 125 екземплярів Jesko. Наразі компанія поставила клієнтам 28 штук.

Це не перший випадок, коли автомобіль високого класу пов’язаний із ризиком пожежі. У січні Rolls-Royce був змушений відкликати Spectre через небезпеку займання. Суперкари Ferrari SF90, McLaren та інші також мали подібні проблеми.

Раніше ми писали про Koenigsegg Regera, який з 2016 року є найшвидшим гібридним авто у світи, розвиваючи 410 км/год. А загалом найшвидшим автомобілем світу є Koenigsegg Jesko Absolut, який розганяється до 530 км/год.