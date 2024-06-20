Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Гиперкар за 3 млн долларов по неизвестным причинам сгорел во время гонки — видео arrow

Гиперкар за 3 млн долларов по неизвестным причинам сгорел во время гонки — видео

20 июня 2024 21:35
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Гиперкар Koenigsegg Jesko стоимостью 3 млн долларов сгорел дотла на трассе (Видео)
Koenigsegg Jesko. Фото: roadandtrack.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

На днях во время гонки 6to6Europe Tour 2024 в Греции дотла сгорел гиперкар Koenigsegg Jesko. После этого инцидента шведская компания-производитель издала приказ о запрещении эксплуатации автомобиля.

Об этом сообщил CarBuzz.

Читайте также:

К счастью, водитель и пассажир остались невредимыми. Досадно, автовладелец из Испании получил свой гиперкар всего за несколько недель до пожара и успел проехать на нем около 160 км. Этот Jesko был сделан на заказ со специальным покрытием Koenigsegg Naked Carbon. Вариант один из самых дорогих, ведь его цена составляет 3 440 000 долларов.

Причины возгорания неизвестны

"Просим всех владельцев и водителей Jesko воздержаться от управления своими автомобилями, пока у нас не будет возможности лучше понять ситуацию", — говорится в электронном письме, отправленном компанией Koenigsegg клиентам Jesko.

Также производитель заявил, что сообщит владельцам, как только узнает больше о проблеме.

Сгоревший Jesko транспортировали на завод Koenigsegg в Швецию. Автопроизводитель попытается выяснить, что пошло не так. А если необходимо, решит проблемы. До тех пор владельцы Jesko должны оставлять свои Jesko в гараже.

 

Что такое Koenigsegg Jesko

Компания Koenigsegg была основана в 1994 году в Швеции Кристианом фон Кенигсеггом, которому в то время исполнилось всего 22 года. Он задался целью создать идеальный суперкар. Первым автомобилем, спроектированным Кристианом, стал прототип Koenigsegg СС. В 1996 году его тестировали на гоночных трассах и в аэродинамической трубе компании Volvo.

Модель Jesko, названную в честь Еско фон Кенигсегга, отца основателя бренда, впервые представили в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Планируется, что выпустят всего 125 экземпляров Jesko. Пока компания поставила клиентам 28 штук.

Это не первый случай, когда автомобиль высокого класса связан с риском пожара. В январе Rolls-Royce был вынужден отозвать Spectre из-за опасности возгорания. Суперкары Ferrari SF90, McLaren и другие тоже имели подобные проблемы.

Ранее мы писали о Koenigsegg Regera, который с 2016 года является самым быстрым гибридным автомобилем в миры, развивая 410 км/ч. В целом самым быстрым серийным автомобилем мира является Koenigsegg Jesko Absolut, который разгоняется до 530 км/ч.

пожар
Греция
Швеция
авто
гонки
автомобиль
спорткар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту