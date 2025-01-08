Самое мощное легковое авто в 2024 году — исключительные 2269 лошадиных сил

Более 2200 лошадиных сил — самое мощное легковое авто в 2024 году
С развитием электрических технологий автомобили с мощностью более 1000 л.с. стали реальностью для седанов и кроссоверов. Однако шведский гиперкар Koenigsegg Gemera остается фаворитом, ведь тоже может вместить на борту трех пассажиров, сохраняя при этом исключительную мощность.
Об этом написал Car Buzz.
Koenigsegg Gemera
Изначальное предложение силового агрегата было уникальным, сочетая 2-литровый 3-цилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом и три электромотора. Интересно, что 3-баковый двигатель не имеет распределительных валов. Вместо этого — технология Freevalve, состоящая из электронных приводов для управления клапанами.
В целом Gemera выдает 1727 л.с. и 3499 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 1,9 секунды, а максимальная скорость составляет 399 км/ч.
Также Koenigsegg предлагает 5-литровый твин-турбо V8 Gemera, оснащенный электродвигателем. Общая мощность модели V8 составляет нереальные 2269 л.с. и 2750 Нм крутящего момента.
Самые мощные легковушки мира в 2024 году
- Koenigsegg Gemera: 2269 л.с.
- Lotus Evija: 1972 л.с.
- Rimac Nevera: 1877 к.с.
- Hennessey Venom F5: 1817 л.с.
- Koenigsegg Jesko: 1603 л.с.
- Bugatti Chiron: 1577 л.с.
- Koenigsegg Regera: 1489 л.с.
- Lucid Air Sapphire: 1234 л.с.
- Mercedes-AMG One: 1049 л.с.
- McLaren Speedtail: 1,036 л.с.
- Tesla Model X Plaid: 1020 л.с.
- Tesla Model S Plaid: 1020 л.с.
- Ferrari SF90 XX Stradale: 1016 л.с.
- Lamborghini Revuelto: 1001 л.с.
- GMC Hummer EV Pickup:1000 л.с.
Ранее мы писали, что гиперкар за 3 000 000 долларов сгорел во время гонок по неизвестным причинам. Также сообщалось, что хакеры похитили Lamborghini, изменив маршрут его перевозки.
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