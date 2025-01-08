Самое мощное легковое авто в 2024 году — исключительные 2269 лошадиных сил

Koenigsegg Gemera. Фото: topgear.com

С развитием электрических технологий автомобили с мощностью более 1000 л.с. стали реальностью для седанов и кроссоверов. Однако шведский гиперкар Koenigsegg Gemera остается фаворитом, ведь тоже может вместить на борту трех пассажиров, сохраняя при этом исключительную мощность.

Об этом написал Car Buzz.

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Koenigsegg Gemera

Фото: carbuzz.com

Изначальное предложение силового агрегата было уникальным, сочетая 2-литровый 3-цилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом и три электромотора. Интересно, что 3-баковый двигатель не имеет распределительных валов. Вместо этого — технология Freevalve, состоящая из электронных приводов для управления клапанами.

В целом Gemera выдает 1727 л.с. и 3499 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 1,9 секунды, а максимальная скорость составляет 399 км/ч.

Также Koenigsegg предлагает 5-литровый твин-турбо V8 Gemera, оснащенный электродвигателем. Общая мощность модели V8 составляет нереальные 2269 л.с. и 2750 Нм крутящего момента.

Самые мощные легковушки мира в 2024 году

Koenigsegg Gemera: 2269 л.с. Lotus Evija: 1972 л.с. Rimac Nevera: 1877 к.с. Hennessey Venom F5: 1817 л.с. Koenigsegg Jesko: 1603 л.с. Bugatti Chiron: 1577 л.с. Koenigsegg Regera: 1489 л.с. Lucid Air Sapphire: 1234 л.с. Mercedes-AMG One: 1049 л.с. McLaren Speedtail: 1,036 л.с. Tesla Model X Plaid: 1020 л.с. Tesla Model S Plaid: 1020 л.с. Ferrari SF90 XX Stradale: 1016 л.с. Lamborghini Revuelto: 1001 л.с. GMC Hummer EV Pickup:1000 л.с.

Ранее мы писали, что гиперкар за 3 000 000 долларов сгорел во время гонок по неизвестным причинам. Также сообщалось, что хакеры похитили Lamborghini, изменив маршрут его перевозки.