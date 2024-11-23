Как в Лас-Вегасе хакеры украли суперкар Lamborghini по цене от 212 090 долларов

Хакеры угнали Lamborghini, изменив маршрут его перевозки
В США хакеры украли автомобиль Lamborghini Huracan 2023 года выпуска, цена которого начинается от 212 090 долларов, когда машину доставляли в Лас-Вегас. Говорят, что авто принадлежит известному игроку MLB (профессиональная бейсбольная лига) Крису Брайанту.
Об этом сообщил Cars Coops.
Как угоняли авто
Полиция не раскрывает подробностей, но эксперты предполагают, что хакеры смогли перенаправить автомобиль в другой пункт назначения.
Следователи обнаружили, что транспортная компания стала жертвой взлома деловой электронной почты.
Как действовала полиция
Используя камеры для распознавания номерных знаков, полиция смогла отследить маршрут грузовика и прицепа, который перевозил Lamborghini, когда он прибыл в Лас-Вегас 30 сентября. Уже через неделю, 7 октября, власти изъяли автомобиль и задержали несколько подозреваемых.
Оказалось, что полиция разоблачила организованную преступную группу, причастную к другим угонам автомобилей, нескольким фальшивым пакетам VIN, поддельным регистрационным документам, брелокам и т.д.
Ранее мы представляли ТОП-5 самых мощных американских суперкаров. Также сообщалось, что один из 20 раритетных спорткаров Bugatti выставили на аукцион по цене самолета.
Читайте Новини.LIVE!