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Хакеры угнали Lamborghini, изменив маршрут его перевозки

23 ноября 2024 14:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Как в Лас-Вегасе хакеры украли суперкар Lamborghini по цене от 212 090 долларов
2023 Lamborghini Huracan. Фото: Lamborghini
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В США хакеры украли автомобиль Lamborghini Huracan 2023 года выпуска, цена которого начинается от 212 090 долларов, когда машину доставляли в Лас-Вегас. Говорят, что авто принадлежит известному игроку MLB (профессиональная бейсбольная лига) Крису Брайанту.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Полиция не раскрывает подробностей, но эксперты предполагают, что хакеры смогли перенаправить автомобиль в другой пункт назначения.

Следователи обнаружили, что транспортная компания стала жертвой взлома деловой электронной почты.

 

Хакеры угнали Lamborghini, изменив маршрут его доставки - фото 1
Фото: roadandtrack.com

Как действовала полиция

Используя камеры для распознавания номерных знаков, полиция смогла отследить маршрут грузовика и прицепа, который перевозил Lamborghini, когда он прибыл в Лас-Вегас 30 сентября. Уже через неделю, 7 октября, власти изъяли автомобиль и задержали несколько подозреваемых.

Оказалось, что полиция разоблачила организованную преступную группу, причастную к другим угонам автомобилей, нескольким фальшивым пакетам VIN, поддельным регистрационным документам, брелокам и т.д.

Ранее мы представляли ТОП-5 самых мощных американских суперкаров. Также сообщалось, что один из 20 раритетных спорткаров Bugatti выставили на аукцион по цене самолета.

США похищение хакеры авто автомобиль суперкар

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