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Один из 20 раритетных спорткаров Bugatti выставили на аукцион по цене самолета

27 июня 2024 20:40
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Раритетный спорткар Bugatti выставлен на аукцион — стартовая цена впечатляет
Bugatti Chiron Sport 110 Ans. Фото: Jam Press/Keno Zache/Courtesy of
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

На аукционе Tegernsee в Германии 27 июля представят редкий суперкар Bugatti, изготовленный к 110-летнему юбилею компании. Владелец рассчитывает получить за автомобиль более 4 млн долларов.

Об этом написала The Sun.

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В 2019 году Bugatti в честь своего 110-летия создала серию из 20 специальных спорткаров Chiron Sport 110 Ans.

Дизайн

Кузов автомобиля имеет черный матовый цвет с ярко-синими акцентами на отдельных декоративных элементах и тормозных суппортах. В такой же цветовой гамме выдержан кожаный салон, но синего используется больше.

 

Один из 20 раритетных спорткаров Bugatti выставили на аукцион по цене самолета - фото 1
Фото: Jam Press/Keno Zache/Courtesy of

Характеристики

8-литровый двигатель W-16 с четырьмя турбонаддувами выдает 1500 л.с. и работает с 7-ступенчатым роботом и полным приводом. Шасси модернизировано по сравнению с базовой версией гиперкара, что дает еще более точную управляемость.

Мощный двигатель способен развивать скорость до 418 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет 2,4 с.

Победитель аукциона получит автомобиль вместе с оригинальной коробкой с аксессуарами, скоростным ключом, зарядным устройством и чехлом для автомобиля.

Интересно, что авто, вероятно, в большинстве своем стояло в гараже, ведь за пять лет пробежало менее 1 500 км.

Ранее на аукцион выставили уникальный кабриолет 1948 с пробегом 16 км, который существует в единственном экземпляре. Также мы писали о самом дорогом автомобиле в личной коллекции Илона Маска.

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