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Какой автомобиль в личной коллекции Илона Маска самый дорогой — это не Tesla

25 июня 2024 21:35
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Стало известно, какой автомобиль в личной коллекции Илона Маска самый дорогой
1976 Lotus Esprit. Фото: RM Sotheby's
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Когда сбережения человека значительно превышают 200 млрд долларов, он может себе позволить уникальный автомобиль. Итак, самым дорогим автомобилем Илона Маска по состоянию на 2024 год стал Lotus Esprit почти за 1 млн долларов под названием Wet Nellie (Мокрая Нелли).

Об этом написал Hot Cars.

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История Wet Nellie

В 1976 году строительство Wet Nellie стоило более 100 000 долларов, включая пусковую установку для ракет и возможность трансформироваться в подлодку. Ведь автомобиль был одним из героев фильма о Джеймсе Бонде "Шпион, который меня любил" в 1977 году.

По сюжету ленты Бонд использовал машину, чтобы убежать от злодеев, преследовавших его по живописным дорогам и водоемам Сардинии.

На самом деле построить Esprit, который превращался в подлодку, было чрезвычайно сложно и дорого. Потому производственная группа фильма создала несколько типов автомобиля на разных этапах его трансформации, а затем отдельные эпизоды соединили вместе.

В итоге Esprit стал одной из самых больших звезд фильма — он посетил несколько автосалонов, прежде чем его поместили на хранение. Будучи приобретенным по выгодной цене на слепом публичном аукционе, автомобиль появлялся в нескольких музеях в течение следующих нескольких десятилетий.

 

Какой автомобиль в личной коллекции Илона Маска самый дорогой – это не Tesla - фото 1
Фото: RM Sotheby's

Что планировал Маск

В 2013 году Lotus был выставлен на продажу известным аукционистом RM Sotheby's. Стремясь сохранить часть истории кино, Маск сумел получить право собственности на авто, заплатив 967 120 долларов.

С тех пор миллиардер владеет им, хотя планы превратить его в машину с возможностями, изображенными в фильме, пока не реализовались.

"Я был разочарован, узнав, что Lotus действительно не может трансформироваться. Я собираюсь обновить его с помощью электрической силовой установки Tesla и попытаться заставить его трансформироваться по-настоящему", — сказал Маск после приобретения автомобиля.

 

Какой автомобиль в личной коллекции Илона Маска самый дорогой – это не Tesla - фото 2
Фото: RM Sotheby's

Транспортные средства в коллекции Маска

  • 1967 Jaguar E-Type
  • 1920 Ford Model T
  • Tesla Model X
  • Tesla Model S
  • Porsche 911 997 Turbo

Ранее мы писали, что Илон Маск может уйти из Tesla, но не без помощи Дональда Трампа сесть на высокое кресло в Белом Доме.

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