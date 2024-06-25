Стало известно, какой автомобиль в личной коллекции Илона Маска самый дорогой

1976 Lotus Esprit. Фото: RM Sotheby's

Когда сбережения человека значительно превышают 200 млрд долларов, он может себе позволить уникальный автомобиль. Итак, самым дорогим автомобилем Илона Маска по состоянию на 2024 год стал Lotus Esprit почти за 1 млн долларов под названием Wet Nellie (Мокрая Нелли).

Об этом написал Hot Cars.

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История Wet Nellie

В 1976 году строительство Wet Nellie стоило более 100 000 долларов, включая пусковую установку для ракет и возможность трансформироваться в подлодку. Ведь автомобиль был одним из героев фильма о Джеймсе Бонде "Шпион, который меня любил" в 1977 году.

По сюжету ленты Бонд использовал машину, чтобы убежать от злодеев, преследовавших его по живописным дорогам и водоемам Сардинии.

На самом деле построить Esprit, который превращался в подлодку, было чрезвычайно сложно и дорого. Потому производственная группа фильма создала несколько типов автомобиля на разных этапах его трансформации, а затем отдельные эпизоды соединили вместе.

В итоге Esprit стал одной из самых больших звезд фильма — он посетил несколько автосалонов, прежде чем его поместили на хранение. Будучи приобретенным по выгодной цене на слепом публичном аукционе, автомобиль появлялся в нескольких музеях в течение следующих нескольких десятилетий.

Фото: RM Sotheby's

Что планировал Маск

В 2013 году Lotus был выставлен на продажу известным аукционистом RM Sotheby's. Стремясь сохранить часть истории кино, Маск сумел получить право собственности на авто, заплатив 967 120 долларов.

С тех пор миллиардер владеет им, хотя планы превратить его в машину с возможностями, изображенными в фильме, пока не реализовались.

"Я был разочарован, узнав, что Lotus действительно не может трансформироваться. Я собираюсь обновить его с помощью электрической силовой установки Tesla и попытаться заставить его трансформироваться по-настоящему", — сказал Маск после приобретения автомобиля.

Фото: RM Sotheby's

Транспортные средства в коллекции Маска

1967 Jaguar E-Type

1920 Ford Model T

Tesla Model X

Tesla Model S

Porsche 911 997 Turbo

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