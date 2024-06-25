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Який автомобіль в особистій колекції Ілона Маска найдорожчий — це не Tesla

25 червня 2024 21:35
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Стало відомо, який автомобіль в особистій колекції Ілона Маска найдорожчий
1976 Lotus Esprit. Фото: RM Sotheby's
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Коли статки людини значно перевищують 200 млрд доларів, вона може собі дозволити унікальний автомобіль. Відтак, найдорожчим автомобілем Ілона Маска станом на 2024 рік став Lotus Esprit майже за 1 млн доларів під назвою Wet Nellie (Мокра Неллі).

Про це написав Hot Cars.

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Історія Wet Nellie

У 1976 році будівництво Wet Nellie коштувало понад 100 000 доларів, включаючи пускову установку для ракет та можливість трансформуватися у підводний човен. Адже автомобіль був одним із героїв фільму про Джеймса Бонда "Шпигун, який мене кохав" 1977 року.

За сюжетом стрічки Бонд використовував машину, щоб втекти від лиходіїв, які переслідували його мальовничими дорогами та водоймами Сардинії.

Насправді побудувати Esprit, який перетворювався на підводний човен, було надзвичайно складно та дорого. Тому виробнича група фільму створила кілька типів автомобіля на різних етапах його трансформації, а потім окремі епізоди з’єднали разом.

У підсумку Esprit став однією з найбільших зірок фільму — він відвідав кілька автосалонів, перш ніж його помістили на зберігання. Бувши придбаним за вигідною ціною на сліпому публічному аукціоні, авто з’являлася в кількох музеях протягом наступних кількох десятиліть.

 

Який автомобіль в особистій колекції Ілона Маска найдорожчий — це не Tesla - фото 1
Фото: RM Sotheby's

Що планував Маск

У 2013 році Lotus був виставлений на продаж відомим аукціоністом RM Sotheby’s. Прагнучи зберегти частину історії кіно, Маск зумів отримати право власності на авто, заплативши 967 120 доларів.

Відтоді мільярдер володіє ним, хоча плани перетворити його на машину з можливостями, зображених у фільмі, поки що не реалізувалися.

"Я був розчарований, дізнавшись, що Lotus насправді не може трансформуватися. Я збираюся оновити його за допомогою електричної силової установки Tesla та спробувати змусити його трансформуватися по-справжньому", — сказав Маск після придбання автомобіля.

 

Який автомобіль в особистій колекції Ілона Маска найдорожчий — це не Tesla - фото 2
Фото: RM Sotheby's

Транспортні засоби в колекції Маска

  • 1967 Jaguar E-Type
  • 1920 Ford Model T
  • Tesla Model X
  • Tesla Model S
  • Porsche 911 997 Turbo

Раніше ми писали, що Ілон Маск може піти з Tesla, але не без допомоги Дональда Трампа сісти на високе крісло у Білому Домі.

Ілон Маск
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