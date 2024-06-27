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Один із 20 раритетних спорткарів Bugatti виставили на аукціон за ціною літака

27 червня 2024 20:40
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Раритетний спорткар Bugatti виставлено на аукціон — стартова ціна вражає
Bugatti Chiron Sport 110 Ans. Фото: Jam Press/Keno Zache/Courtesy of
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

На аукціоні Tegernsee в Німеччині 27 липня представлять рідкісний суперкар Bugatti, виготовлений до 110-річного ювілею компанії. Власник розраховує отримати за автомобіль понад 4 млн доларів.

Про це написала The Sun.

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У 2019 році Bugatti на честь свого 110-річчя створила серію з 20 спеціальних спорткарів Chiron Sport 110 Ans.

Дизайн

Кузов автомобіля має матовий чорний колір з яскраво-синіми акцентами на окремих декоративних елементах та гальмівних супортах. У такій же колірній гамі витриманий шкіряний салон, але синього використовується більше.

 

Один з 20 раритетних спорткарів Bugatti виставили на аукціон за ціною літака - фото 1
Фото: Jam Press/Keno Zache/Courtesy of

Характеристики

8-літровий двигун W-16 з чотирма турбонаддувами видає 1500 к.с. та працює з 7-ступінчастим роботом та повним приводом. Шасі модернізовано щодо базової версії гіперкара, що надає ще точнішої керованості.

Потужний двигун здатний розвивати швидкість до 418 км/год. Розгін від 0 до 100 км/год становить 2,4 с.

Переможець аукціону отримає автомобіль разом з оригінальною коробкою з аксесуарами, швидкісним ключем, зарядним пристроєм та чохлом для автомобіля.

Цікаво, що авто, ймовірно, здебільшого стояло в гаражі, адже за п'ять років пробігло менш як 1 500 км.

Раніше на аукціон виставили унікальний кабріолет 1948 року з пробігом 16 км, який існує в єдиному екземплярі. Також ми писали про найдорожчий автомобіль в особистій колекції Ілона Маска.

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