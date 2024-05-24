Єдиний екземпляр кабріолета Tucker 1948 року продають за 2 млн доларів

Tucker 1948. Фото: ebay.com

На онлайн-аукціоні eBay виставлений на продаж єдиний у світі кабріолет Tucker 1948 року. За авто просять 2 375 000 доларів.

Про це повідомив Focus.

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Характеристики Tucker 48

Авто має обтічний дизайн, поворотну центральну фару та травмобезпечне вітрове скло. Машина отримала протиугінну систему, незалежну підвіску та дискові гальма. Ззаду встановлений опозитний 6-циліндровий двигун від гвинтокрила об'ємом 5,5 л, який видає 166 к.с.

Чому авто не пішло в серію

Через фінансові проблеми та конфлікт із конкурентами масове виробництво Tucker 48 не почалося. Замість 60 000 авто виготовили лише 50, перш ніж компанія збанкрутувала.

Кабріолет Tucker 48 існує в єдиному екземплярі. Його збудували уже після банкрутства компанії на незавершеному шасі седана.

Авто використовувалося для демонстрації, тому його пробіг складає лише 16 км.

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