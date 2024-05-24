Единственный экземпляр кабриолета Tucker 1948 продают за 2 млн долларов

Уникальный кабриолет 1948 с пробегом 16 км выставили на аукцион — какая цена
На онлайн-аукционе eBay выставлен на продажу единственный в мире кабриолет Tucker 1948 года. За авто просят 2 375 000 млн долларов.
Об этом сообщил Focus.
Создатель модели Престон Такер мечтал выпустить самый лучший в мире автомобиль, поэтому машина в свое время отличалась инновациями.
Характеристики Tucker 48
Авто имеет обтекаемый дизайн, поворотную центральную фару и травмобезопасное ветровое стекло. Машина получила противоугонную систему, независимую подвеску и дисковые тормоза. Сзади установлен оппозитный 6-цилиндровый двигатель от вертолета объемом 5,5 л, который выдает 166 л.с.
Почему авто не пошло в серию
Из-за финансовых проблем и конфликта с конкурентами массовое производство Tucker 48 не началось. Вместо 60 000 авто изготовили всего 50, прежде чем компания обанкротилась.
Кабриолет Tucker 48 существует в единственном экземпляре. Его построили уже после банкротства компании на незавершенном шасси седана.
Автомобиль использовался для демонстрации, поэтому его пробег составляет всего 16 км.
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