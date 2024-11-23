Як в Лас-Вегасі хакери вкрали суперкар Lamborghini за ціною від 212 090 доларів

2023 Lamborghini Huracan. Фото: Lamborghini

В США хакери поцупили автомобіль Lamborghini Huracan 2023 року випуску, ціна якого починається від 212 090 доларів, коли машину доставляли до Лас-Вегаса. Подейкують, що авто належить відомому гравцеві MLB (професіональна бейсбольна ліга) Крісу Браянту.

Про це повідомив Cars Coops.

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Поліція не розкриває подробиць, але експерти припускають, що хакери змогли перенаправити автомобіль до іншого пункту призначення.

Слідчі виявили, що транспортна компанія стала жертвою зламу ділової електронної пошти. Що дозволило зловмисникам перенаправити автомобіль до іншого пункту призначення в Лас-Вегасі.

Фото: roadandtrack.com

Як діяла поліція

Використовуючи камери для розпізнавання номерних знаків, поліція змогла відстежити маршрут вантажівки та причепа, що перевозив Lamborghini, коли він прибув до Лас-Вегаса 30 вересня. Вже за тиждень, 7 жовтня, влада вилучила автомобіль та затримала кілька підозрюваних.

Виявилося, що поліція викрила організовану злочинну групу, причетної до інших викрадень автомобілів, кількох фальшивих пакетів VIN, підроблених реєстраційних документів, брелоків тощо.

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