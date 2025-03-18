Почему лучше не покупать авто с мощным двигателем

Автомобили с мощными двигателями. Фото: caranddriver.com

Для водителей, которые превыше всего ценят скорость и динамику, мощные автомобили кажутся пределом мечтаний. Впрочем, перед покупкой машины с большим количеством лошадиных сил стоит учесть несколько весомых причин.

Об этом написал ZUBR.

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Расходы на эксплуатацию

Запчасти и техобслуживание автомобилей с мощными двигателями стоят значительно дороже. Также они требуют большего количества топлива на 100 км пробега. При этом обычно такие моторы нуждаются в более дорогом топливе с высоким октановым числом.

Налоги и страховка

В Украине транспортный налог и страховые тарифы зависят от мощности двигателя. Мощные автомобили считаются более рискованными, что повышает стоимость КАСКО и ОСАГО.

Ресурс двигателя

Современные мощные моторы обычно оснащены турбонаддувом, который создает дополнительную нагрузку на двигатель. Из-за этого его ресурс сокращается, а ремонт обходится значительно дороже, чем у менее мощных атмосферных аналогов.

Превышение скорости

На мощном авто банально негде ездить. То есть возможности такой машины остаются нереализованными из-за ограничения скорости. В Украине разрешенные лимиты — 50 км/ч в городах и до 130 км/ч на трассах. А неуемное желание разогнаться может привести к штрафам или даже авариям.

Управление и безопасность

Резкое ускорение и высокая скорость на авто с мощным двигателем повышают риск потери контроля над автомобилем, особенно на скользкой дороге. Неопытные водители на таких машинах чаще попадают в опасные ситуации.

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