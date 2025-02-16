Почему специальные присадки вредны для двигателя автомобиля

Доливание присадок. Фото: areollub.com

В сети часто встречаются советы "опытных водителей", которые рекомендуют для продления срока службы двигателя автомобиля использовать специальные присадки. Впрочем, специалисты предостерегают от непродуманных действий, которые могут привести к дорогостоящему ремонту.

Об этом "АвтоСвіту" рассказал начальник отдела оригинального сервиса корпорации "УкрАВТО" Александр Чаленко.

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Почему присадки не нужны

Автопроизводители либо категорически запрещают использование присадок в двигателях внутреннего сгорания, либо по крайней мере не рекомендуют этого делать. Их ненужность объясняется тем, что в современных маслах содержится весь необходимый набор присадок: антиспениватели; антинагарные; стабилизаторы вязкости и т.д. Их состав максимально сбалансирован для каждого конкретного вида и типа масла.

Как портится масло

Использование дополнительных присадок может изменить свойства масла, что повлечет за собой потерю вязкости, выгорание, вспенивание, выпадение в осадок отдельных фракций, расслоение на фракции и компоненты, отложение некоторых фракций на деталях двигателя.

Перечисленное будет негативно сказываться на работе двигателя и приведет к поломке. Водитель не может знать наверняка, как на химическом уровне присадки масла отреагируют на дополнительно влитые. Ведь формулы обоих являются секретами фирмы. Поэтому двигатель нужно своевременно обслуживать на сертифицированных станциях с использованием масел известных брендов, приобретенных исключительно у официальных представителей.

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